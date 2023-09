Firmy chcą być zielone, bo stanowią o tym regulacje, tego oczekują partnerzy biznesowi, ale też dlatego, że czują się odpowiedzialne za środowisko. Planując inwestycje, szukają więc lokalizacji, w której będą mogły realizować swój cel.

– Jaki będzie miks energetyczny w Polsce, jaki nośnik energii będzie możliwy do podłączenia za 5–10 lat? To pytania, które słyszę od każdego inwestora, z którym się spotykam. Cena wynajęcia powierzchni biurowej, tempo wzrostu płac zeszły na dalszy plan – przyznał Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, podkreślając przy tym, jak ważnym wyzwaniem dla Polski i jej przyszłości gospodarczej jest transformacja energetyczna.

– Trzeba pamiętać, że gospodarki sąsiednich krajów również będą przechodzić przemiany – zauważył Piotr Arak, podkreślając, że to ważne z punktu widzenia zachowania konkurencyjności gospodarki, w której liczą się zielone łańcuchy dostaw.

Paneliści mówili o tym, że konsumenci mają większe oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunku do firm niż do rządów.

– Wiemy, jaka odpowiedzialność za środowisko spoczywa na naszych barkach. Dlatego wytyczamy sobie ambitne cele, które chcemy zrealizować do 2030 r. A chcemy być firmą neutralną emisyjnie. Stawiamy więc na efektywność energetyczną i korzystanie z energii odnawialnej – powiedziała Giulia Tapella, General Manager L’Oréal Warsaw Plant.

Jak dodała, firma m.in. wykorzystuje w produkcji tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu lub źródeł odnawialnych. Wymaga też podobnych zmian od swoich partnerów biznesowych, aby razem z nią kroczyli po obranej ścieżce.

– Jesteśmy kręgosłupem gospodarki, dlatego nasza odpowiedzialność za jej przyszłość jest u nas na wysokim poziomie. Data Center to rynek bardzo energochłonny. Dlatego musieliśmy zmienić podejście do tworzenia, począwszy od deski kreślarskiej. Projektujemy budynki tak, by były dostosowane do nas i naszych klientów – mówił Adam Ponichtera, dyrektor generalny w Data4. Opowiadał on tym, dlaczego jego firma wybrała Polskę na miejsce swojej inwestycji. Mowa o centrum danych pod Warszawą, które zostało otwarte w tym roku. To jeden z czterech etapów przedsięwzięcia szacowanego na 1 mld zł.

– Postawiliśmy na Polskę, bo dobrze poradziła sobie w pandemii. Do tego jest przyjazna inwestorom i gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry. Nie bez znaczenia są też nasi klienci, którzy wskazali nam drogę rozwoju. Inwestycje w zrównoważony rozwój to już wymóg, a nie tylko dodatkowa opcja. Szczególnie że klienci są gotowi więcej zapłacić za przyjazny środowisku produkt – podkreślił.

Transformacja energetyczna, zadbanie o neutralność klimatyczną to konieczność i obowiązek, ale i szansa. Przy okazji można bowiem wypracować nowe regulacje, systemy, technologie, sprzyjające ograniczaniu zużycia np. energii.

– Jedziemy autostradą do klimatycznego piekła. I jeśli nic nie zrobimy, to czeka nas katastrofa. A kto inny, jak nie globalni gracze ma zaangażować się w proces, który temu zapobiegnie. To nie jest tak, że korporacje są nastawione tylko na zysk. Zdajemy sobie sprawę, że to na naszych barkach spoczywa ten fragment rzeczywistości gospodarczej – podkreślił Andrzej Szumowski, External Affairs Director, Vice President of the Management Board Wyborowa Pernod Ricard, i dodał, że firmy francuskie, inwestując w Polsce już 107 mld zł, dowiodły, że myślą o naszym kraju w perspektywie długoterminowej.

– Zielona transformacja to ucieczka do przodu, bo zwiększy się nasza konkurencyjność – zaznaczył, podkreślając, że jego firma stawia na nią od pierwszego etapu produkcji, czyli od współpracy z rolnikami, od których pozyskuje surowiec. Oczekuje od nich redukcji stosowania nawozów, przechodzenia na bardziej organiczną produkcję.

– W naszych zakładach staramy się natomiast ograniczać zużycie energii, ale tak, by nie miało to wpływu na jakość produkcji. Nasze fabryki w 100 proc. korzystają już z energii odnawialnej. Do tego wykorzystujemy opakowania nadające się do recyklingu. Zmniejszamy też zużycie wody – wyliczał Andrzej Szumowski.

Paneliści przyznali jednak, że są firmy, które realizują cele tylko dlatego, że wymaga tego od nich regulator. Transformacje traktują tylko jako koszt, a nie sposób na modyfikację działania, w celu podążania za zmianami. Podkreślili też, że bez udziału sektora prywatnego transformacja energetyczna się nie powiedzie. Dla pełnego sukcesu potrzebna jest jego współpraca z administracją.

– Wdrażanie nowych technologii już nie wystarcza. Potrzebni są partnerzy, bo tylko wspólne działania pozwolą na zmiany i zachowanie ciągle wysokiego ich tempa. Potrzebne są też sprzyjające procedury i zachęty – stwierdziła Giulia Tapella.

O tym, że powiązanie sektora prywatnego z państwem to konieczność, jest też przekonany Adam Ponichtera. Jak powiedział, transformacja energetyczna przynosi wzrost gospodarczy. Do tego, by się powiodła potrzebne są jednak inwestycje w sieci przesyłowe. Ich pojemność jest ograniczona. Bez nowych projektów, współpracy z biznesem, nie można myśleć o przyciąganiu inwestorów w przyszłości.

– Państwo to my, a nie tylko ja. Musimy stworzyć mechanizm włączenia do programów państwowych, globalnych to intelektualne capacity, które mamy my jako firmy. Tylko wtedy powstanie coś, pod czym podpiszą się wszyscy – dodał Andrzej Szumowski.

