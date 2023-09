Pod koniec sierpnia liczba punktów odbioru Orlen Paczki przekroczyła 10 tys. - poinformował we wtorek Orlen. Dodano, że przesyłki można nadać i odebrać w ponad 3,4 tys. automatów paczkowych, ok. 1,1 tys. stacji paliw, w 700 kioskach Ruchu i ok. 5 tys. punktów partnerskich.

Orlen Paczka uruchomiona we wrześniu 2021 roku. Wraz z rozwojem usługi, rośnie też sieć centrów logistycznych. Aktualnie jest ich 19, a do końca roku planowanych jest uruchomienie kolejnych czterech. (PAP) Artur Patrzylas