Finalizacja przez Orlen transakcji przejęcia 266 stacji paliw w Austrii będzie oznaczała wejście na siódmy w Europie rynek detaliczny, a także pozwoli w blisko 97 proc. zrealizować strategiczne założenia koncernu do 2030 r., przewidujące osiągnięcie 3,5 tys. stacji, podał Orlen. Skokowo wzrośnie także liczba posiadanych ładowarek samochodów elektrycznych.

"Dzięki połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG mamy potencjał do realizacji ambitnych planów rozwojowych, również w obszarze sprzedaży detalicznej. Decyzja Komisji Europejskiej przybliża nas nie tylko do realizacji celów strategicznych dotyczących ekspansji zagranicznej, ale także do realizacji założeń związanych z samowystarczalnością energetyczną stacji paliw oraz rozwojem paliw alternatywnych. Aż 40 z przejmowanych obiektów w Austrii wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Co więcej, przejmiemy aż 110 punktów ładowania samochodów elektrycznych w 34 lokalizacjach" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Umowa dotyczy 266 obiektów funkcjonujących pod marką Turmöl

Umowę warunkową z Grupą Doppler Orlen zawarł na początku lipca br., a w tym tygodniu zgodę na transakcję wyraziła Komisja Europejska.

Umowa dotyczy 266 obiektów funkcjonujących pod marką Turmöl. Blisko połowa przejmowanych stacji to popularne w Austrii obiekty samoobsługowe, które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność za nie bezpośrednio przy dystrybutorze. Przejmowana przez Orlen spółka posiada także sieć ładowarek dla samochodów elektrycznych pod marką Turmstrom. Do końca roku będzie to 110 punktów ładowania w 34 lokalizacjach. Na 96 obiektach można skorzystać z myjni, połowa stacji oferuje usługi sklepowe, na około 80 funkcjonuje koncept gastronomiczny. W ramach transakcji zostanie przejęta również spółka Austrocard, oferująca karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii, wynika z materiału.

Strategia Grupy Orlen do 2030 roku zakłada, że sieć stacji paliw koncernu liczyć będzie 3,5 tysiąca punktów a 45% z nich zlokalizowanych będzie poza Polską. Na koniec II kwartału 2023 r. liczba stacji paliw Orlen wynosiła 3 157, z czego 1 919 w Polsce, a 1 238 na rynkach zagranicznych: w Czechach, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.