"Podpisaliśmy ważne porozumienie z Yokogawa Europe o współpracy przy rozwoju technologii produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego" - przekazał w piątkowym wpisie na Twitterze Daniel Obajtek. Jak dodał, "paliwa syntetyczne, wykorzystujące przemysłowe emisje dwutlenku węgla i zielony wodór, są kluczowe dla przyszłości całego sektora".

"Do końca 2030 r. zamierzamy produkować rocznie 70 tys. ton innowacyjnego paliwa, które może być wykorzystywane w obecnie działających silnikach" - zadeklarował prezes Orlenu.

Jak poinformował koncern, w ramach współpracy Orlen i Yokogawa opracują zintegrowany system produkcji paliw syntetycznych. "Przedsięwzięcie będzie polegać na stworzeniu wirtualnej repliki zakładu produkcyjnego, zwanej +cyfrowym bliźniakiem+, która umożliwi symulację i optymalizację procesów produkcyjnych, w celu wyboru najbardziej opłacalnej i zrównoważonej środowiskowo metody syntezy. Rozwiązanie to będzie zastosowane w nowej instalacji do produkcji paliw syntetycznych, która powstanie do końca 2030 roku" - podano.

Zrównoważone paliwa syntetyczne

Orlen wyjaśnił, że zrównoważone paliwa syntetyczne powstają w wyniku połączenia wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy, zasilanej energią odnawialną, z cząsteczkami dwutlenku węgla pochodzącymi z różnych procesów przemysłowych - w tym z zakładów wytwarzających biomasę, cementowni, hut stali i zakładów nawozowych. "Tym samym produkcja paliw syntetycznych może w znaczący sposób ograniczyć przemysłową emisję gazów cieplarnianych" - podkreślił koncern.

Zgodnie z komunikatem "Orlen oczekuje, że głównym odbiorcą paliw syntetycznych będzie przemysł lotniczy".

Yokogawa dostarcza zaawansowane rozwiązania do pomiarów, kontroli i informacji dla klientów z wielu branż, w tym energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej. Założona w Tokio w 1915 roku firma zatrudnia 17,5 tys. osób w globalnej sieci 129 firm w 60 krajach. Yokogawa Europe z siedzibą w Amersfoort w Niderlandach działa od 1982 r. i obecnie zatrudnia 1402 pracowników.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Koncern prowadzi inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł. Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.(PAP)

