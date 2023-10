Knorr-Bremse to niemiecki producent systemów hamulcowych oraz dostawca innych systemów dla pojazdów szynowych i użytkowych.

W Rzeszowie, w strefie Dworzysko, otwarty został nowy zakład, w którym znajduje się m.in. centrum serwisowe układów hamulcowych.

Jak podkreśliła spółka w komunikacie, Rzeszów został wybrany na lokalizację ze względu na to, że oferuje bardzo dobrą infrastrukturę dla inwestycji, a także doskonałą i kompetentną kadrę pracowniczą.

„W przyszłości planujemy poszerzenie działalności zakładu o kolejne specjalizacje”

Jak podkreślił prezes zarządu Knorr-Bremse w Polsce Jacek Biłas, w Rzeszowie funkcjonują „trzy jednostki biznesowe” - systemy klimatyzacyjne dla pojazdów szynowych HVAC, elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów szynowych Power Electric i systemy hamulcowe. „Te ostatnie produkują oraz serwisują urządzenia na rynek polski a także Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. W przyszłości planujemy poszerzenie działalności zakładu o kolejne specjalizacje” – dodał, cytowany w komunikacie.

Obiekt, który powstał w Rzeszowie zajmuje powierzchnię ok. 23 tys. mkw., z czego ponad 19 tys. mkw. to hala produkcyjna, a 4 tys. mkw to biura. Do roku 2025 firma planuje poszerzyć i rozwinąć swoją działalność w Rzeszowie o kolejne specjalizacje. Powierzchnia zakładu może zostać powiększona wówczas nawet do 35 tys. mkw.

Knorr-Bremse w Rzeszowie. Ile osób zatrudni firma?

Obecnie w zakładzie pracuje już ponad 140 osób. W najbliższych latach liczba ta ma wzrosnąć do 400. Aktualnie firma prowadzi rekrutację na stanowiska produkcyjne i okołoprodukcyjne.

Obiekt, który powstał ma proekologiczny certyfikat BREEAM, świadczący o tym, że budynek dopasowany jest do standardów zielonego budownictwa - przekazano w komunikacie. W celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i stosowania odnawialnych źródeł energii, na terenie obiektu planowana jest instalacja fotowoltaiczna oraz montaż pomp ciepła. Inwestycja ta ma wynieść ok. 5 mln euro i zostać zrealizowana w latach 2024-2025.