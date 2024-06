Śledztwa wobec Obajtka. Czy pomoże mu immunitet?

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek, zdobywając w niedzielnych wyborach do PE mandat europosła, zapewnił sobie immunitet. Prawnicy nie mają wątpliwości, że ostatecznie nie ochroni go przed ewentualnymi zarzutami, ale z pewnością wydłuży śledztwa. A tych jest co najmniej pięć - podaje Business Insider.