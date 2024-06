Miernik: Sztuczna inteligencja przeczyta CV i sprawdzi, czy dany kandydat się nadaje

W obliczu dynamicznych zmian, które niesie ze sobą rewolucja AI, warto zastanowić się, co to dla nas wszystkich oznacza. Nie chodzi o to, kto na tym straci, ale kto zyska - mówił Artur Miernik, Partner w EY i lider zespołu People Consulting, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.