Łódź polskim centrum startupów? Do wzięcia jest 15 mln zł

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma do wydania 15 mln zł dla nawet 50 startupów. W czwartek rozpoczął się nabór przedsiębiorców, potrwa do października. ŁSSE zapewni wsparcie do 400 tys. zł na projekt i skojarzy startujących w biznesie z inwestorami.