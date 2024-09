Kiedy wznowienie drążenia tunelu?

"Wznowienie pracy tarczy TBM +Katarzyna+, która znajduje się między budynkami przy Al. 1 Maja 21 i Al. 1 Maja 23, wymaga spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Wykonawca kończy kompletować dokumentację potwierdzającą możliwość bezpiecznego wznowienia robót. Na tej podstawie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda decyzję o kontynuacji budowy tunelu kolejowego. Spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze we wrześniu" - poinformował PAP Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Podczas konferencji prasowej ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i przedstawicieli inwestora PKP PLK 13 września w Łodzi, członek zarządu spółki, Marcin Mochocki zapowiadał, że komplet ekspertyz od wykonawcy i projektanta trafić ma do nadzoru budowlanego 18 września.

Na trasie budowy tunelu trwają ponowne ekspertyzy techniczne budynków. Według oceny PKP PLK stało tam 30 budynków w stanie bardzo złym albo awaryjnym. Dwa z nich zostały już rozebrane. W najbliższych dniach rozpocznie się wyburzanie kolejnego - opustoszałej kamienicy przy Al. 1 Maja 16 (stoi naprzeciwko dotkniętej katastrofą kamienicy 1 Maja 23), co do której konserwator zabytków wydał już zgodę na jej rozbiórkę.

"Pracujemy też nad szczegółową oceną stanu technicznego oficyn dotkniętych zdarzeniem. Prowadzone działania obejmują m.in. badanie konstrukcji budynków i podłoża gruntowego. Przygotowywana jest specjalistyczna ekspertyza, która będzie zawierała sposoby napraw, oraz wzmocnień uszkodzonych elementów budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość kontynuacji drążenia tunelu" - powiedział PAP Rafał Wilgusiak.

Komisja ds. zbadania katastrofy budowlanej

Dodał, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi powołał komisję ds. zbadania katastrofy budowlanej, a sztab kryzysowy zbiera się regularnie.

"Na bieżąco monitorujemy stan budynków w najbliższym sąsiedztwie drążonego tunelu. Urządzenia pomiarowe potwierdzają stabilny stan kamienic. Bezpieczeństwo mieszkańców i nieruchomości niezmiennie jest priorytetem PLK SA. W związku z tym przeprowadzone zostaną ponowne analizy stanu technicznego budynków, pod którymi będzie przechodzić tarcza TBM drążąc tunel do Dworca Łódź Fabryczna. W razie potrzeby zastosowane zostaną dodatkowe środki zabezpieczenia budynków" - dodał Wilgusiak.

W Łodzi odbywają się spotkania z mieszkańcami wysiedlonymi z budynków przy ul. Próchnika 44 oraz 1 Maja 23, 21 i 19. Do takich spotkań i lepszej komunikacji z lokatorami zobowiązał inwestora i wykonawcę minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas swojej wizyty 13 września w Łodzi. Kolejne odbyło się w piątek wieczorem.

Lokatorzy wciąż przebywają w hotelach, oczekując na możliwość powrotu do swoich mieszkań. PKP PLK poinformowały, że będzie to możliwe dopiero po wydaniu pozytywnych ekspertyz o stanie technicznym budynków. Dla mieszkańców zawalonej oficyny inwestor ma znaleźć inne mieszkania w Łodzi.

"Dokładamy starań, aby chętni mogli się przenieść do nowych mieszkań na podobnych warunkach finansowych, jakie mieli dotąd. Obecnie zbierane są informacje, a konkretne propozycje zostaną przedstawione w najbliższym czasie na indywidualnych spotkaniach" - dodał Wilgusiak.

Zawalenie się kamienicy

Fragment kamienicy przy Al. 1 Maja 23 w Łodzi runął w sobotę, 7 września 2024 r. Dzień wcześniej pojawiły się pierwsze sygnały, że może dojść do katastrofy. W mieszkaniu na parterze wysiedlonej na czas drążenia tunelu, podłoga zapadła się do piwnicy. Następnego dnia osunęła się cała ściana budynku, a znajdujące się w nim mieszkania uległy całkowitemu zniszczeniu. W chwili katastrofy tarcza drążąca tunel znajdowała się pod budynkiem na głębokości 17 m od stropu tunelu do powierzchni gruntu.

Według najnowszego harmonogramu do końca grudnia 2024 r. tarcza TBM "Katarzyna" powinna dotrzeć do podziemnej stacji Łódź Śródmieście, a w czerwcu 2025 r. planowane jest zakończenie budowy tunelu. Kolejny rok ma być przeznaczony na prace wykończeniowe, wyposażenie i testy urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Pociągi mają pojechać nowym szlakiem od Łodzi Fabrycznej do Kaliskiej i Żabieńca w grudniu 2026 r. (PAP)

Autor: Marek Juśkiewicz