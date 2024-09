PKP i Ghelamco podpisało aneks do umowy zawartej przed blisko dekadą. Wtedy kolej wybrała tego belgijskiego dewelopera do realizacji inwestycji przy stacji Warszawa Gdańska. Władze PKP wstrzymały jednak ten projekt na kilka lat. Teraz współpraca została wznowiona. W ramach wspólnej inwestycji zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska oraz zespół czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych o szacowanej łącznej powierzchni ok. 100 tys. m kw. Powierzchnia użytkowa samego dworca wyniesie ok. 1900 m kw. Według wstępnych założeń nowy budynek zajmie miejsce starego. Według PKP w ten sposób „powstanie nowoczesne centrum biznesowe, doskonale skomunikowane z koleją i metrem, oraz dworzec kolejowy na miarę XXI wieku”.

Przed dekadą pokazywano już pierwsze wizualizację dworca i części komercyjne. Te rysunki są już jednak nieaktualne. Przy projektowaniu budynków mają być wzięte pod uwagę najnowsze trendy w architekturze. - Kolej może i powinna pełnić funkcje miastotwórcze. Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał. Wiele z nich – jak właśnie Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach. Projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych to dobry kierunek, by we właściwy sposób uwolnić ten potencjał – twierdzi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP.

Reklama

Inwestycja w ramach tzw. projektu deweloperskiego

Inwestycja w obrębie Warszawy Gdańskiej będzie realizowana w ramach tzw. projektu deweloperskiego. Jest to formuła, w myśl której PKP– właściciel gruntu – wnosi go do projektu, zaś inwestycję realizuje powołana w tym celu w ramach grupy PKP spółka Xcity Investment oraz partner zewnętrzny – Grupa Ghelamco.

Reklama

Obie strony na razie nie chcę mówić o terminach realizacji poszczególnych części inwestycji. Ma to być ustalone podczas kolejnych etapach współpracy. Nowy dworzec kolejowy na pewno przydałby się jednak na początku kolejnej dekady, kiedy kolejarze zamierzają rozpocząć przebudowę linii średnicowej w Warszawie. W czasie tych prac duża część pociągów zamiast przez Warszawę Centralną ma przejeżdżać przez Warszawę Gdańską.

Pewne jest zaś, że wbrew planom sprzed laty inwestycja nie będzie realizowana nad torami kolejowymi. Zostanie zlokalizowana na południe od istniejących peronów.