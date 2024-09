Inflacja

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków we wrześniu br. wynosi 3,7% na 2024 r., 4,3% na 2025 r. i 3,1% na 2026 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 4,3% na 2024 r., 4,1% na 2025 r. i 3,4% na 2026 r.

"Respondenci Ankiety Makroekonomicznej są dość zgodni co do wysokości średniorocznej inflacji CPI w bieżącym roku. Prognoza centralna na ten rok, otrzymana w wyniku agregacji ich opinii, jest równa 3,7%, zaś typowe scenariusze zawierają się w przedziale 3,4-3,9%. W 2025 r. ankietowani eksperci przewidują przejściowy wzrost inflacji. Dla prognoz na ten rok granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa wynoszą 3,3% i 5,5%, zaś prognoza centralna jest równa 4,3%. W 2026 r. eksperci prognozują spadek inflacji, z typowymi scenariuszami zawierającymi się między 2,2% a 4,4% i prognozie centralnej równiej 3,1%" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo ukształtowania się średnio-rocznej inflacji CPI powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (tj. 3,5%), wyznaczone na podstawie rozkładów zagregowanych prognoz, wynosi ok. 70% dla lat 2024-2025 oraz 41% dla 2026 r. Dla 2026 r. prawdopodobieństwo inflacji w przedziale 1,5%-3,5% jest równe 44%, podczas gdy dla lat 2024-2025 nie przekracza ono 30%, podano także.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się od 5 do 19 września 2024 r. W badaniu uczestniczyło 23 ekspertów zewnętrznych reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników.

Wzrost PKB

Prognoza centralna dotycząca wzrostu PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 ekspertów w marcu, zakłada wzrost na poziomie 3,1% w 2024 r., a następnie przyspieszenie do 3,4% w 2025 r. i spowolnienie do 3,3% w 2026 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna przewidywała wzrost PKB na poziomie 3,1% w 2024 r., 3,6% w 2025 r. i 3,4% w 2026 r.

"Ankietowani eksperci spodziewają się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2024 r. ukształtuje się między 2,7% a 3,4% (zakres typowych scenariuszy), przy prognozie centralnej równej 3,1%. Prognozy centralne aktywności ekonomicznej na lata 2025-2026 są do siebie zbliżone i wynoszą odpowiednio 3,4% i 3,3%. Dla 2025 r. typowe scenariusze zawie-rają się między 2,7% a 4,3%, a dla 2026 r. - między 2,3% a 4,4%" - czytamy w raporcie.

Prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej wskazują na stabilną stopę bezrobocia rejestrowanego w najbliższych latach na poziomie ok. 5%, przy wyraźnie malejącym rocznym tempie wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto. Zgodnie z prognozami, dynamika płac nominalnych będzie się obniżała z 12,6% w 2024 r. do 8,0% w 2025 r. oraz 6,6% w 2026 r., podano także.

"Co do otoczenia Polskiej gospodarki, ankietowani eksperci spodziewają się, że roczne tempo wzrostu realnego PKB w strefie euro wyniesie 0,8% w 2024 r., po czym przyspieszy do 1,3% w 2025 r. i 1,5% w 2026 r. Średnioroczna cena baryłki ropy Brent będzie dość stabilna, kształtując się na poziomie ok. 80 USD. Eksperci Ankiety Makroekonomicznej spodziewają się również stabilizacji kursu walutowego EUR/PLN w latach 2024-2026 na po-ziomie 4,27-4,3" - czytamy dalej.

Stopy procentowe

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków we wrześniu br., wynosi 5,75% na br. oraz 5,37% na 2025 r. i 4,32% w 2026 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła: 5,71% na br. oraz 5,07% na 2025 r. i 4,28% w 2026 r.

"Ankietowani eksperci są zgodni, że w bieżącym roku stopa referencyjna NBP nie ulegnie zmianie. Przedział typowych scenariuszy średniego poziomu stopy referencyjnej NBP w 2024 r. jest bardzo wąski (5,72-5,77%), zaś sama prognoza centralna (5,75%) równa jest bieżącemu poziomowi tej stopy. W kolejnych dwóch latach eksperci spodziewają się spadku stopy referencyjnej NBP: przedziały typowych scenariuszy zawierają się między 4,84% a 5,7% dla 2025 r. oraz między 3,43% a 5,18% dla 2026 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 5,37% oraz 4,32%" - czytamy w raporcie.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

