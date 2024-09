PKP Intercity odebrało ostatnie lokomotywy Griffin

Przetarg na jednosystemowe elektryczne lokomotywy ogłoszony został w sierpniu 2022 roku. Umowa z nowosądecką spółką Newag na dostarczenie pojazdów podpisana została zaś w marcu 2023 roku. Pierwszą lokomotywę PKP Intercity odebrało w grudniu tego samego roku.

Jak poinformował przewoźnik, zgodnie z pierwotnymi założeniami postępowania przetargowego, wszystkie pojazdy miały trafić do przewoźnika najpóźniej w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania kontraktu, ale dzięki przyspieszonej realizacji dostaw, wszystkie lokomotywy PKP Intercity otrzymało w skróconym czasie – w ciągu 19 miesięcy.

PKP Intercity stawia na nowoczesny tabor

Griffiny trafiały do Zakładu Północnego PKP Intercity w Gdyni. Z północy Polski prowadzą one pociągi jadące do Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Zielonej Góry, Krakowa czy Zakopanego.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

Do 2030 roku PKP Intercity planuje uruchamiać blisko dwa razy więcej pociągów i zwiększyć liczbę pasażerów do niemal 90 mln rocznie. Spółka przyjęła strategię "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor i infrastrukturę.