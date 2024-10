Budowa tunelu dla Kolei Dużych Prędkości

Jak przekazała spółka, w toku trwającego postępowania przetargowego na budowę tunelu dla Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią wpłynęły odwołania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), odbyły się rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej, przez co zaszła konieczność modyfikacji specyfikacji.

"Jednocześnie z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz zapytania potencjalnych oferentów, aby zapewnić właściwy czas oferentom na zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, zamawiający wydłużył termin otwarcia ofert. (...) Złożone odwołania oraz pytania do przetargu wskazują, że jest zainteresowanie rynku ogłoszonym przetargiem" - dodano.

Jak podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia, otwarcie ofert w przetargu ma nastąpić 8 listopada tego roku.

Ogłoszenie przetargu

Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała 29 lipca br., że ogłosiła przetarg na budowę 4,6-km tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w rejonie Łodzi Fabrycznej. Otwarcie ofert zaplanowano wtedy na koniec września.

Jak poinformowała w komunikacie spółka CPK, tunel dalekobieżny jest kluczowym elementem tzw. Y, czyli projektowanej trasy Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, Centralnym Portem Komunikacyjnym, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy, co ma nastąpić w 2032 roku, podróż między tymi miastami skróci się do ok. 40 minut.

Tunel pod centrum Łodzi, który zostanie wydrążony tarczą zmechanizowaną TBM o średnicy ok. 14 metrów, będzie miał ok. 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach.

Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 46 miesięcy od podpisania umowy.

Jak podała spółka, pociągi jadące linią kolejową nr 85 (LK85) od strony Warszawy będą wjeżdżać do tunelu z dworca Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej LK14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym znajdzie się rozwidlenie "Y" na Wrocław i Poznań.

Komora startowa, umożliwiająca start drążenia za pomocą tarczy zmechanizowanej TBM, powstaje w okolicach osiedla Retkinia – na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej. Prace prowadzone są przez firmę Budimex, z którą w grudniu 2023 r. spółka CPK podpisała umowę wartą 147 mln zł netto. Zgodnie z kontraktem prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Czym jest CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)