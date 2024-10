Rozpoczęły się właśnie odbiory projektu budowlanego, które powinny finiszować przed końcem roku.W skład konsorcjum tzw. master architekta CPK wchodzą wybrane w przetargu biura projektowe Foster + Partners i Buro Happold oraz ponad 30 innych firm z różnych branż, w tym np. NACO, Kuryłowicz & Associates. W sumie w pracach master architekta lotniska i dworca brało udział niemal 500 projektantów.

Projekt budowlany CPK gotowy

Wiadomo już, że projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach. Na poziomie +2 znajdą się: odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty w strefie Schengen, część przylotów Non-Schengen. Na poziomie +1 znajdą się: przyloty i odloty w strefie Non-Schengen, centra transferowe, kontrola dokumentów. Na poziomie 0 znajdą się bramki autobusowe w strefie Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu, hala przylotów.

Tak ma wyglądać lotnisko w Baranowie

Budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W pierwszym etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

W lipcu 2023 r. spółka CPK odebrała od tego wykonawcy koncepcję architektoniczną portu lotniczego, przechodząc tym samym z III do IV etapu projektowania, czyli opracowania projektu budowlanego. W porównaniu z etapem III w uzgodnieniu z inwestorem wprowadzono optymalizacje projektu, które pozwolą na zmniejszenie budżetu potrzebnego na jego realizację.

Dotyczą one m.in. skrócenia pirsów o ok. 100 metrów, żeby ograniczyć dystans do przejścia przez pasażerów i ułatwić przesiadki przy jednoczesnym zmniejszeniu kubatury przewidzianej do realizacji.

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów.

Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów, to ok. 40 proc.

W ramach etapowania budowy CPK, do realizacji w pierwszej kolejności zostały wskazane: pirs północny (B) przeznaczony dla lotów dalekodystansowych do strefy Non-Schengen oraz pirsy centralne (C i D) o elastycznej funkcjonalności obsługi lotów do strefy Schengen i Non-Schengen.

Dla pirsu południowego (E) przygotowana została dokumentacja budowlana, przy czym jego realizacja jest planowana w kolejnym etapie (do weryfikacji w zależności od aktualizowanych na bieżąco prognoz ruchu). W następnych etapach rozbudowy lotniska realizowane będą kolejne pirsy: północno-zachodni (A) i południowo-zachodni (F).

Co zakłada projekt

Projekt zakłada w pierwszej fazie dostępność 27 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowisk kontaktowych dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego).

Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie obsługa od 50 do 68 samolotów – w zależności od typu floty. Przełoży się to na znaczne podniesienie komfortu obsługi pasażerów i zwiększenie przepustowości.

Lotnisko w Baranowie a lotnisko Chopina

Dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko ośmiu samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obsługa od 22 do 27 samolotów. Dodatkowo w uzgodnieniu z inwestorem podczas IV etapu projektowania doszło do zmian w konstrukcji dachu terminala lotniskowego oraz dworców: kolejowego i autobusowego. W porównaniu z projektem koncepcyjnym master architekt zaproponował wykończenie kolebek dachowych materiałami o ciepłym charakterze, poprawiając estetykę budynku. Dodatkowo zmniejszono liczbę świetlików dachowych oraz skorygowano ich umiejscowienie.

Zamiast dachu przewieszonego nad frontem terminala, co przewidywał projekt koncepcyjny, architekci zaproponowali arkadę opartą na słupach stanowiącą lepsze zabezpieczenie wejść przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zmiana głównych elementów nośnych przekłada się na zmniejszenie ilości stali potrzebnej do wykonania konstrukcji.

W pierwszym etapie ograniczona zostanie stacja kolejowa pod dworcem. Zamiast sześciu peronów na razie powstaną cztery. Inwestor przewiduje, że nawet połowa pasażerów będzie dojeżdżać na lotnisko pociągami.

Na życzenie spółki CPK projektanci wdrożyli zmiany zwiększające komfort użytkowników dworca autobusowego. W ich wyniku poczekalnia dla autobusów dalekobieżnych jest bezpośrednio połączona z budynkiem dworca kolejowego, co ułatwi przemieszczanie się pasażerów.

Firma Dar z grupy Sidara z siedzibą w Dubaju, czyli generalny projektant inżynierii lądowej CPK, kończy dokumentację koncepcyjną m.in. dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych i części dróg przylotniskowych wraz z budynkami technicznymi w ich sąsiedztwie. Ponadto opracowuje projekt robót budowlanych dla tunelu kolejowego pod lotniskiem.

W opracowaniu jest też dokumentacja projektowa dla tzw. obiektów wspierających (Support Infrastructure Engineering). W ramach tej puli projektów firma JSK Architekci prowadzi zaawansowane prace nad projektem wieży kontroli ruchu lotniczego, a konsorcjum AKE Studio, APA i Tequm dla budynków służb ratowniczo-gaśniczych.

Spółka CPK podpisała też umowę z konsorcjum PIG Architekci i GMT na zaprojektowanie Centrum Kontroli Operacji Lotniczych.

Jednocześnie w trybie dialogu konkurencyjnego toczy się postępowanie na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Obsługi Bagażu (BHS) dla Lotniska CPK. Na potrzeby nowoczesnej sortowni bagażu powstanie m.in. ponad 11 km taśmociągów bagażowych. System będzie umożliwiał niezawodny i szybki transport bagażu, w tym w szczególności transferowego oraz maksymalne skrócenie czasu wydawania bagażu po przylocie

Spółka CPK zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od wojewody mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska.

Lotnisko w Baranowie: termin oddania

Według założeń prace budowlane mają wystartować w 2026 roku. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią.