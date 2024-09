"Niemiecki CPK" będzie droższy, niż planowano. Lufthansa podała kwoty

Prawie 600 mln euro - tyle ma wynieść koszt modernizacji centrum cargo Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie nad Mennem. To o ok. 100 mln euro więcej, niż początkowo planowano. Ten wzrost Lufthansa Cargo tłumaczy "gwałtownym wzrostem kosztów materiałów, w szczególności stali".