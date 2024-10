Ryanair zapowiada wzrost cen

Szef Ryanaira zapowiedział też wzrost cen biletów na połączenia z lub do lotnisk zlokalizowanych w Niemczech – czytamy na portalu dziennika „Die Welt”.

Pod koniec sierpnia irlandzki przewoźnik poinformował o redukcji nierentowanych połączeń na lotnisku Berlin-Brandenburg, m. in. do Brukseli, Kowna, Krakowa, Rygi i Luksemburga.

W przyszłym roku Ryanair odwoła ok. 60 proc. lotów do i z Hamburga – oznacza to stratę ok. 400 tys. pasażerów. Z kolei już po zakończeniu sezonu zimowego Ryanair wycofa się całkowicie z lotnisk w Dreźnie, Lipsku i Dortmundzie.

Dyrektor generalny tanich irlandzkich linii uzasadnił tę decyzję wysokimi kosztami lokalizacji, które – jak podkreślił w wywiadzie dla „Die Welt” – przekładają się na wzrost cen biletów. Coraz mniej pasażerów jest skłonnych płacić więcej za bilet – wskazał Wilson.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)