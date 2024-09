Targi InnoTrans

Odbywająca się co dwa lata w stolicy Niemiec impreza zgromadziła prawie trzy tysiące wystawców z 59 krajów. Na torach pokazano 133 pojazdy szynowe: tramwaje, składy zespolone, lokomotywy, wagony czy sprzęt naprawczy.

Pociągi dużych prędkości: wyprzedza nas Egipt

Nie zabrakło pociągów dużych prędkości. W tej dziedzinie wyprzedza nas m.in. Egipt. Siemens pokazał skład Velaro dla tego kraju, który ma rozpędzać się do 230 km/h. W przyszłości prędkość będzie można tam podnieść do ponad 300 km/h. Skład został tak zaprojektowany, żeby sprostać wyzwaniom środowiskowym w Egipcie, takim jak wysokie temperatury, piasek czy kurz. Zamontowano m.in. dodatkowe pokrywy czy szczotki, które mają zminimalizować wnikanie piasku i pyłu. Pokazany skład jest pierwszym z 41 pociągów Velaro wyprodukowanych w ramach ogromnegoprojektu „pod klucz”, który zakłada realizację w Egipcie 2 tys. km linii dużych prędkości. Dodatkowo Siemens ma dostarczyć 94 regionalnych pociągów Desiro i 41 lokomotyw Vectron.Wartość kontraktu w części przynależnej niemieckiej firmie to 8,1 mld euro. Pierwszy linia o długości 660 km biegnąca wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego i dalej w stronę Kairu ma być gotowa w 2027 r.

/> />

Freciarossa dla Kolei Włoskich

Hitachi pokazało zaś szybki skład Freciarossa dla Kolei Włoskich. Japoński koncern przejął zamówienie na 37 składów od upadającej AnsaldoBredy. Pojazd wyróżnia się wewnątrz czterema klasami: Executive, Business, Premium i Standard. W tej pierwszej w jednym rzędzie znalazły się tylko dwa bardzo wygodne fotele. Skład może się rozpędzać do 300 km/h.

/> />

Skład Stadlera dla rejonów górskich

Stadler zaprezentował m.in. wąskotorowy, elektryczny skład, który będzie się poruszał w górskich rejonach Szwajcarii. Będą pokonywać wzniesienia o nachyleniu wynoszącym 6 proc. W Szwajcarii na co dzień wozi podróżnych wiele wąskotorówek, które rozpędzają się do 80 – 100 km/h. U nas linie z wąskim torem służą wyłącznie dla ruchu turystycznego, a osiągane prędkości są nieduże.

/> />

Alstom pokazał tramwaj dla Berlina

Alstom pokazał zaś długi, 50-metrowy tramwaj da Berlina, który może zabrać ponad 300 pasażerów. BVG – operator transportu publicznego ze stolicy Niemiec zakłada, że będzie on obsługiwał linię M4, którą podróżuje dziennie ok. 100 tys. pasażerów.

/> />

RS ZERO na wodór

Na targach nie zabrakło też zeroemisyjnych rozwiązań dla linii niezelektryfikowanych. Stadler pokazał pojazd RS ZERO, który może być dostarczany w wariancie wodorowym lub bateryjnym. W tej pierwszej wersji po naładowaniu może przejechać 700 km, w tej drugiej -80 – 100 km.

/> />

Chiński skład wodorowy CRRC

Chiński producent CRRC, który coraz mocniej próbuje wejść do Europy, zaprezentował międzymiastowy, wodorowy skład Cinova. Pociąg może osiągać prędkość 160 – 200 km/h. Według producenta po jednym tankowaniu wodoru przejedzie nawet 1200 km.

/> />

Newag: lokomtywa Griffin

Na targach nie zabrakło polskich producentów. Newag pokazał lokomotywę Griffin, która osiąga 200 km/h i od niedawna zaczęła ciągnąć składy PKP Intercity. Przewoźnik zamówił 63 takie lokomotywy. To pojazdy wielosystemowe, które mogą korzystać z różnego napięcia na sieci trakcyjnej. Po uzyskaniu homologacji będą mogły wjeżdżać do Niemiec, Czech czy Austrii.

Cegielski i Pesa

Fabryka Cegielskiego z Poznaniu zaprezentowała w Berlinie zmodernizowanywagon dla PKP Intercity a Pesa tramwaj Twist dla Wrocławia. Zarówno Pesa jak i Newag zapowiedziały, że będą gotowe razem z zagranicznymi partnerami do produkcji pociągów dużych prędkości. Bydgoska firma podpisała w tym celu umowę o współpracy z hiszpańskim Talgo. Producent z Nowego Sącza chce zaś wytwarzać szybkie pociągi razem z koreańskim Hyundaiem.

Szybkie składy dla Polski chcą produkować także inni ważni gracze: Alstom, Siemens czy Hitachi.

Inne składy

/> />