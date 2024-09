PKP Cargo chce aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy

Marcin Wojewódka w Berlinie podczas Międzynarodowych Targów Technologii Transportu InnoTrans przyznał w rozmowie z PAP, że wojna w Ukrainie ma "oczywiście cały czas wpływ na spółkę". - Szlaki przewozowe, które szły ze wschodu na zachód może nie są martwe, ale siłą rzeczy są inne. Z drugiej strony, jak ta wojna się kiedyś zakończy - a zakończy się - to stworzy nam możliwości rozwoju właśnie w tamtą stronę - wskazał.

- Mieliśmy (...) podczas targów spotkanie z ukraińskimi kolegami i zaczynamy się już przygotowywać na czasy powojenne. Oczywiście nie wiemy, kiedy one nastąpią, ale my będziemy gotowi, aby odzyskać ten rynek - przekazał p.o. prezesa. Jak mówił, "Ukraińcy są otwarci na współpracę, my jesteśmy otwarci i nie wyobrażamy sobie, aby PKP Cargo nie uczestniczyło aktywnie i z zyskiem dla akcjonariuszy w czasach powojennych w Ukrainie".

- My mamy ten potencjał, jesteśmy naturalnym oknem na świat dla Ukrainy i dla transportu towarów z Ukrainy - podkreślił Wojewódka.

PKP Cargo dementuje plotki o przejęciu przez Deutsche Bahn

Stoisko Grupy PKP na trwających od wtorku targach sąsiaduje ze stanowiskiem niemieckich kolei Deutsche Bahn. Marcin Wojewódka zapytany o pojawiające się informacje, że niemiecka firma chciałaby przejąć polską odpowiedniczkę, stwierdził: -Nie ma i nigdy nie było planu przejęcia naszej spółki przez Deutsche Bahn (…). Myślę, że Deutsche Bahn ma własne problemy. My mamy własne wyzwania, obecnie trwa proces restrukturyzacji, wszystko po to, żeby spółka wróciła do dawnej kondycji - wskazał Wojewódka.

Przyznał jednocześnie, że spółka towarowa grupy Deutsche Bahn jest jednym z konkurentów PKP Cargo - "jest ważnym konkurentem". - Natomiast jestem przekonany, że po tych restrukturyzacjach, które obecnie przeprowadzamy, to my będziemy ważnym graczem na rynku przewozów i będziemy stanowili konkurencję dla innych - dodał p.o. prezesa polskiej spółki.

Restrukturyzacja PKP Cargo

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. Spółka jest w trakcie procesu zwolnień grupowych, które ruszyły 14 sierpnia i mają potrwać do końca października. Ze spółki ma odejść do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego, udział PKP Cargo w kolejowym rynku według masy przewiezionych towarów spadł w okresie styczeń - lipiec 2024 r. do 27,51 proc. z 31,88 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. W roku 2022, w okresie od stycznia do końca lipca, udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów pod względem masy wynosił 35,93 proc.