Warszawska Masa Krytyczna

Uczestnicy Warszawskiej Masy Krytycznej zbiorą się na placu Zamkowym. Głównym punktem trasy będzie rondo Dmowskiego, na którym pojawią się cztery razy.

Cykliści spod kolumny Zygmunta wyruszą o godz. 19.00 i przejadą ulicami: Senatorską przez place Teatralny i Bankowy, Andersa, Mickiewicza na plac Wilsona, gdzie zawrócą. Do Śródmieścia wrócą tą samą drogą, a następnie ul. Marszałkowską dojadą do ronda Dmowskiego, gdzie skręcą w Aleje Jerozolimskie. Po dojechaniu do placu Zawiszy znów zawrócą, aby Alejami Jerozolimskimi wrócić do ronda Dmowskiego, a następnie skręcić w Marszałkowską.

Na placu Konstytucji cykliści ponownie zmienią kierunek jazdy i wrócą do ronda Dmowskiego. Dalej skierują się na Pragę. Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle'a dojadą do mostu i alei Poniatowskiego, a potem ronda Waszyngtona. Tam wykonają ostatni nawrót. Na plac Zamkowy rowerzyści wrócą przez aleję i most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle'a i Dmowskiego, Marszałkowską, plac Bankowy i Senatorską.

22 km w dwie godziny

Organizatorzy zapowiadają, że przejazd 22-kilometrów zajmie około dwóch godzin.

"Przejazd będzie zabezpieczała policja. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymać ruch na ulicach, którymi będą poruszali się rowerzyści" – przekazał stołeczny ratusz. (PAP)