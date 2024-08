Około godziny 14.20 WIG20 spada o 4,6 proc. do ok. 2.231 pkt. WIG idzie w dół o 4,8 proc. do ok. 77.756 pkt., mWIG40 zniżkuje o 5,2 proc. do ok. 5.759 pkt., a sWIG80 spada o 5,2 proc. do ok. 22.624 pkt.

Przecenione są akcje 338 spółek notowanych na GPW, co stanowi ok. 90,1 proc., a rosną kursy jedynie 18, tj. 4,9 proc.

Dalej trwa przecena na akcjach wszystkich spółek notowanych w indeksie WIG20.

Podobnie jak w pierwszej części sesji dalej mocno spadają walory KGHM, które powiększyły spadki do ok. 6,5 proc. Taki stan rzeczy przybliża spółkę do zakończenia na minusach trzeciej sesji z rzędu.

Mocnymi spadkami również w drugiej połowie dnia dotknięte są walory Banku Pekao (-5,2 proc.) i Cyfrowego Polsatu, którego papiery wyceniane są taniej o ok. 8,5 proc. Zakończenie poniedziałkowych notowań na minusach będzie oznaczało dla Pekao trzecią czerwoną sesję z rzędu.

Wyraźna przecena ma miejsce również na papierach PGE, które są handlowane niżej o ok. 8,2 proc.

Najmniejszą przeceną wśród blue chipów zostały objęte walory PZU, które zniżkują o ok. 2,7 proc.

Zniżkują wszystkie średnie spółki

W indeksie średnich spółek także zniżkują wszystkie spółki. Najmocniej idą w dół papiery GreenX, które są handlowane taniej o ok. 9,3 proc. oraz walory Tauronu (-8,4 proc.)

Spadki w drugiej części sesji powiększył również kurs akcji XTB, papiery domu maklerskiego są przeceniane o ok. 6,3 proc.

W piątek po sesji XTB podało wstępne szacunki wybranych wyników za II kw. 2024 roku prognozując, że zysk netto w tym okresie wyniósł 160,3 mln zł, wobec 118 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto XTB wyniesie 195,7 mln zł. Zysk operacyjny w drugim kwartale 2024 roku wyniósł 177 mln zł, wobec 129,9 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes przewidywał zysk operacyjny w wysokości 221,4 mln zł. Przychody operacyjne wyniosły 382 mln zł, w porównaniu do 287,2 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał przychody na poziomie 421,7 mln zł. Ponadto XTB podało, że w drugim kwartale 2024 r. pozyskało 102,6 tys. nowych klientów.

Które akcje spadły najmniej?

Najmniejszą przeceną zostały dotknięte akcje Comarchu (-0,5 proc.) oraz Huuuge Games (-0,7 proc.). Asseco Poland, po relatywnie dobrym początku sesji biorąc pod uwagę zniżki na niemal całym szerokim rynku, powiększyło spadki do 2,8 proc.

W indeksie małych spółek jedyną spółką, która rośnie jest Asseco SEE, której papiery drożeją o 0,6 proc.

Z kolei po drugiej stronie tabeli dalej znajdują się walory Vercomu, które zniżkują już o 12,2 proc.(PAP Biznes)

mcb/ ana/