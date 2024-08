Maciej Chmielewski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, poprowadzi dyskusję „Ponadczasowy, zrównoważony, innowacyjny – jak stworzyć wyróżniający się biznes?”. We wstępie do dyskusji odnotowano, że w dzisiejszym dynamicznym świecie, stworzenie wyróżniającego się biznesu wymaga podejścia, które będzie w sobie łączyć ponadczasowość, innowacyjność oraz zrównoważony rozwój. Ponadczasowy biznes opiera się na solidnych fundamentach, które przetrwają zmienne trendy rynkowe, oferując produkty i usługi o trwałej wartości. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny, dbając o środowisko naturalne i społeczność, zyskuje coraz większe znaczenie w oczach konsumentów, zaś innowacyjne podejście pozwala na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku i wyróżniają firmę na tle konkurencji. Kombinacja tych elementów tworzy silną, rozpoznawalną markę, która nie tylko przetrwa próbę czasu, lecz także będzie wyznaczała kierunki w swojej branży. Zaproszenie do dyskusji na ten temat przyjęli: Ákos Kozák, współzałożyciel i dyrektor ds. relacji biznesowych Equilibrium Institute z Węgier, Ryszard Machoj, członek zarządu ds. sprzedaży i logistyki Lidl Polska, Agnieszka Olszewska, wiceprezes, p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Łukasz Rut, dyrektor ds. rozwoju Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy Interior, oraz Maciej Seliński, vice-president i general manager Poland, Ukraine and Baltics, LEGO Polska.

Paweł Minkina, redaktor naczelny pisma „Bank Miesięcznik Finansowy”, będzie moderatorem dyskusji „Europa bezgotówkowa – czy jesteśmy gotowi?”. COVID-19 był dla społeczeństwa dużym szokiem, nie tylko w kwestiach zdrowotnych – wskazują organizatorzy debaty. W czasie pandemii w mediach pojawiały się informacje, że płacenie gotówką jest niebezpieczne i bezpieczniej jest płacić bezgotówkowo. Coraz częściej mówi się o znaczeniu płacenia bez gotówki. Zwolennicy tego rodzaju płatności twierdzą, że jest to bezpieczniejsze, wygodniejsze i zapewni lepszą ściągalność podatków. Jednak krytycy upatrują w tym postępowaniu możliwości przejęcia całkowitej kontroli nad społeczeństwem we wszystkich dziedzinach życia. W dyskusji wezmą udział: Simon Anko, dyrektor działu systemów płatności i rozliczeń Banku Słowenii, Tejmuraz Chomeriki, członek zarządu Narodowego Banku Gruzji, Rafał Witold Górski, prezes zarządu Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich, Peter Kremský, były poseł parlamentu Słowacji, prof. Bogusław Półtorak, prodziekan ds. kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oraz Artur Soboń, członek zarządu Narodowego Banku Polski.

XXXIII Forum Ekonomiczne odbędzie się w Karpaczu 3–5 września.

