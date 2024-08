Podczas wydarzenia, które odbędzie się 3–5 września, zaplanowano m.in. dyskusję „Morze wewnętrzne NATO. Bezpieczeństwo w rejonie Bałtyku po rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego”. Jak zauważają organizatorzy forum, wraz z wstąpieniem Szwecji do NATO Morze Bałtyckie stało się de facto morzem wewnętrznym Sojuszu a bezpieczeństwo na północy Europy zdecydowanie się poprawiło. Wszystkie bałtyckie państwa NATO są teraz realną siłą mogącą przeciwdziałać ewentualnym próbom ataków ze strony Rosji. Jak mimo to nie osiąść na laurach, ale wciąż poprawiać bezpieczeństwo w regionie? Czy obecne na Bałtyku siły NATO są rzeczywiście przygotowane na wszelkie zagrożenia? Porozmawiają o tym uczestnicy dyskusji, którą poprowadzi Damian Szacawa z Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Zaproszenie przyjęli: Niklas Alm, zastępca sekretarza generalnego Szwedzkiego Stowarzyszenia Przemysłu Bezpieczeństwa i Obrony, Cordelia Buchanan-Ponczek, badaczka z Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, kontradmirał prof. Piotr Nieć z George C. Marshall European Center for Security Studies, Grzegorz M. Poznański, ambasador w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Tomasz Szubrycht, rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, oraz Łukasz Wyszyński, wykładowca na tej uczelni.

Natalia Kopytnik, dyrektor ds. komunikacji Foreign Policy Research Institute, poprowadzi natomiast debatę „Relacje transatlantyckie w przededniu wyborów prezydenckich w USA – co nas czeka?”. Jak czytamy we wstępie do dyskusji, listopadowe wybory prezydenckie w USA od wielu miesięcy koncentrują uwagę opinii publicznej na całym świecie. Rywalizacja Harris–Trump dla postronnego obserwatora zapowiada się niezwykle interesująco, jednak w perspektywie relacji transatlantyckich, a w szczególności dla amerykańskiego wsparcia Ukrainy może się okazać momentem zwrotnym. Już teraz widmo zbliżających się wyborów hamuje pomoc płynącą zza oceanu, a po wyborach może się okazać, że ciężar relacji transatlantyckich spocznie na zgoła innych priorytetach. Co wynik wyborów może oznaczać dla Europy? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się relacje transatlantyckie po 5 listopada 2024 r.? Na te i inne pytania będą odpowiadać: Douglas Heye, dziennikarz, ekspert ds. komunikacji z USA, Maia Otarashvili, dyrektor Programu Eurazja w Foreign Policy Research Institute, Emil Pavić, członek zarządu Centrum Polityki Publicznej i Analiz Ekonomicznych z Chorwacji, oraz Anja Wehler-Schöck, szef działu polityki międzynarodowej, Der Tagesspiegel. Partnerem panelu jest Foreign Policy Research Institute.

