Ważnym wątkiem wydarzenia, które odbędzie się 3–5 września w Karpaczu, będą relacje z państwami azjatyckimi.

Dyskusję „Wiek Azji. Co wzrost znaczenia Azji oznacza dla Europy?” poprowadzi Krzysztof Zalewski, prezes zarządu Instytutu Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma. Jak czytamy we wstępie do debaty, Azja odgrywa stopniowo coraz większe znaczenie w światowej gospodarce. Co więcej, przyszłe konflikty i napięcia w niektórych jej regionach, np. na Morzu Południowochińskim, mogą się coraz bardziej przekładać na sytuację innych obszarów. Jakie są najważniejsze procesy dokonujące się na największym kontynencie świata i jakie mają znaczenie dla Europy? Na ten temat porozmawiają: Viktor Buzna, PhD Fellow z Narodowego Uniwersytetu Sun Yat-sen, Taha Coburn-Kutay, przewodniczący UK Asian Business Council, Marcin Jacoby, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, Patrick Mendis, Alumnus and Rajawali Senior Fellow z Uniwersytetu Harvarda, Philip Merrell, dyrektor regionalny na Serbię i Bałkany Zachodnie Aretera Public Affairs, oraz Liwei Wang, redaktor Caixin Media z Chin.

W kontekście globalnej rywalizacji, na Forum Ekonomicznym nie zabraknie dyskusji dotyczącej dynamicznie rosnącej roli Chin na arenie międzynarodowej. Panel zatytułowany „Chiny – nowy hegemon?” zgromadzi specjalistów zajmujących się relacjami międzynarodowymi oraz sinologów, którzy będą debatować nad aktualnym stanem stosunków między Państwem Środka a resztą świata. Moderator Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego poprowadzi dyskusję, w której wezmą udział Jean-Pierre Cabestan, prof. Uniwersytetu Baptystów w Hong-Kongu, dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ, kierownik Zakładu Chin na Uniwersytecie Jagiellońskim, prof. Bogdan Góralczyk z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Roy D. Kamphausen, doradca z The National Bureau of Asian Research ze Stanów Zjednoczonych, oraz Dmytro Yefremov, członek zarządu Ukraińskiego Stowarzyszenia Sinologów. Uczestnicy panelu spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy hegemonia Chin jest nieunikniona i co warunkuje ich przewagę w globalnym wyścigu o dominację.

JPO

Organizator