Kto w Amazonie będzie mógł pracować z domu?

Pracować z domu będą mogły wyłącznie osoby, które mają problemy zdrowotne lub uzyskają specjalną zgodę od przełożonego. Można domniemywać, że chodzi o pracowników, którzy wykazywali się wysoką produktywnością podczas pracy w trybie home office i/lub pracują na stanowisku o takim profilu, w przypadku którego praca spoza biura nie upośledza żadnych zawodowych funkcji. Uprawnienia do wydawania zgody na pracę z domu będzie miała wyłącznie wąska grupa menedżerów bliskich dyrektorowi generalnemu firmy.

- Przed pandemią nie było można pracować dwa dni w tygodniu z domu i po pandemii również tak będzie – powiedział Jassy.

Uproszczenie korporacyjnej struktury

Kolejną dużą zmianą w Amazonie będzie uproszczenie korporacyjnej struktury. Oznacza to zmniejszenie liczby menedżerów w celu „ograniczenia liczby poziomów i spłaszczenia struktury organizacji”. Amazon ma 30 zarządzających najwyższego szczebla, z których każdy odpowiada za jeden zespół (S-team, senior leadership team). Każdy z nich otrzymał za zadanie zmniejszenie stosunku liczby menedżerów do osób na szeregowych stanowiskach o co najmniej 15 proc. do końca pierwszego kwartału 2025 roku. Liderzy zespołów mają przeprowadzić audyt, który pomoże wskazać osoby, które nie są już potrzebne w Amazonie.

Amazon przechodzi terapię odchudzającą po pandemii, podczas której jego lista płac rosła w bardzo szybkim tempie. Jednym z głównych zadań Jassy’ego było właśnie przeprowadzenie skutecznych cięć. Okazały się być one największymi w całej 27-letniej giełdowej historii spółki.

Amazon znowu chce być startupem

- Chcemy działać jak największy na świecie startup – napisał do podopiecznych Jassy. – Oznacza to pełne pasji rozwiązywanie problemów klientów, ich pilnych potrzeb (w przypadku większości dużych rynkowych okazji to wyścig!), wysoki poziom odpowiedzialności, szybkie podejmowanie decyzji, skrupulatność i oszczędność, głęboką współpracę oraz wspólne wzajemne zaangażowanie – dodał.