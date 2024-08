– Dla zapytań w języku polskim Bielik radzi sobie na podobnym poziomie co duże modele językowe światowych dostawców. Tak oceniają go użytkownicy – chwali się Sebastian Kondracki z fundacji SpeakLesh. Współtworzony przez niego polski duży model językowy (LLM) Bielik v2 miał w środę premierę w sieci. Autorzy udostępniają go niekomercyjnie i mają nadzieję, że w przyszłości pomoże rozwijać się zarówno polskim firmom, jak i instytucjom publicznym.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>