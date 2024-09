Opóźniona premiera Apple Intelligence

Reklama

Premiera nowej wersji iOS-a jest największą zmianą dotyczącą flagowego produktu Apple’a w tym roku. Wersja beta Apple Intelligence ma być udostępniona jeszcze tej jesieni w ramach jednej z aktualizacji systemu. Nowy software ma zmienić swój wygląd i sposób działania. Interfejs użytkownika będzie można w dużej mierze modyfikować pod indywidualne potrzeby i gusta.

Nową postać zyskają także aplikacje, które zostaną zaktualizowane albo poddane przeprojektowaniu. Dotyczy to na przykład aplikacji do komunikacji – ma wzrosnąć m. in. jakość udostępnianych zdjęć, ulepszone też zostaną wskaźniki kursoru pisania. Aktualizacja dotyczy wszystkich urządzeń, które trafiły na rynek od 2018 roku.

Reklama

Inne zmiany? Użytkownicy otrzymają możliwość przesuwania ikon na ekranie startowym – tutaj elastyczność ma mocno wzrosnąć. Zmieniać będzie można także widok ikon – na przykład kolor oraz przekształcić je do „trybu ciemnego”. Powstanie także specjalna apka do zapisywania i generowania silnych haseł.

Kiepska sprzedaż iPhone 16

Przesunięcie premiery Apple Intelligence to niejedyne zmartwienie dla ludzi związanych z firmą. Popyt na smartfona iPhone 16 okazuje się być znacznie słabszy od oczekiwań - podaje w innym artykule CNBC. Ma to zapewne związek ze wspomnianym powyżej poślizgiem przy premierze Apple Intelligence. Sprzedaż najnowszego modelu smartfona firmy z siedzibą w Cupertino spadła o 12 proc. w ujęciu rok do roku w porównaniu z pierwszym weekendem sprzedaży iPhone 15. Kolejny powód słabszego popytu to silna konkurencja ze strony chińskich producentów. Na jego spadek może wpłynąć także w przypadku modeli z linii iPhone Pro długi czas dostaw.

Nowe iPhone’y będą miały trudno także w Chinach. Między innymi ze względu na kiepską sprzedaż detaliczną w tym kraju, silną konkurencję ze strony chińskich firm oraz późną premierę Apple Intelligence w języku chińskim.

Ile kosztuje iPhone 16 w Polsce?

Są dobre wieści dla Polaków, bowiem ceny smartfonów Apple’a w naszym kraju spadły w tym roku nawet o 15 proc. Cena iPhone 16 w wersji 128GB wynosi 3999 zł. Modele wyposażone w 512 GB pamięci to znacznie większy wydatek – 5499 zł. Najtańszy model iPhone 16 Plus (czyli z większym ekranem) kosztuje 4499 zł.

Znacznie mniej dostępny będzie w Polsce iPhone 16 Pro Max. W wersji z 256 GB pamięci to wydatek rzędu 6299 zł, za to model z 1TB pamięci to astronomiczny wydatek wynoszący 8299 zł.

iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max to najnowsze smartfony klasy premium, które mają lepszej jakości ekrany oraz aparaty niż regularne modele. Ich ceny zaczynają się za oceanem odpowiednio od 999 i 1199 dol. Modele te mają zdaniem producenta najcieńsze ramki spośród wszystkich produktów Apple’a oraz najlepsze wyświetlacze. Firma obiecuje także rekordowo dużą żywotność baterii w iPhone 16 Pro Max, ale nie podała żadnych szczegółów.