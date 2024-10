Pierścień Apple'a będzie pierwszym nowym produktem giganta z Cupertino od czasu wprowadzenia na rynek zestawu słuchawkowego Apple Vision Pro w tym roku. Podobnie jak smartwatche, inteligentny pierścień jest wyposażony w różne czujniki, aby śledzić parametry zdrowia osoby która go nosi, takie jak np. tętno.

Jednym z pionierów w dziedzinie inteligentnych pierścieni była Oura. W tym roku na rynek wkroczył Samsung, ze swoim produktem Galaxy Ring, przybliżając ten styl produktu większej publiczności - przypomina CNBC.

Strategia utrzymania klientów w ekosystemie sprzętu

Strategia Samsunga polega na utrzymaniu użytkowników w zamkniętym kręgu swoim urządzeń. Galaxy Ring, który kosztuje 399 USD, jest właśnie elementem tej strategii. Inteligentny pierścień rozszerza portfolio produktów południowokoreańskiego giganta technologicznego, od smartfonów po smartwatche.

Apple stosuje podobną strategię w swoim zestawie produktów, próbując utrzymać swoich i tak już lojalnych klientów w swoim ekosystemie sprzętu. Pierścień dodałby kolejny produkt do tego portfolio, powiedział CNBC Ben Wood, główny analityk w CCS Insight.

Komplikacje sprzedażowe

CNBN zauważa, że w przeciwieństwie do innych artykułów elektroniki użytkowej, pierścionki są skomplikowane z punktu widzenia sprzedaży detalicznej. Głównym problemem jest to, że ludzie mają palce w różnych rozmiarach. Samsung ma różne rozmiary i kolory pierścionków, a użytkownicy otrzymują zestaw próbek przed zakupem pierścionka.

Według Wooda, Apple różni się od swojej konkurencji tym, że ma dużo stylowych sklepów detalicznych, co ułatwiłoby sprzedaż klientom produktu w postaci pierścionka. „Myślę, że ich zasięg detaliczny jest do tego idealnie dostosowany, ponieważ pierścionki są złożonymi produktami do wprowadzenia na rynek”, powiedział Wood w wywiadzie dla CNBC.

Element mody

Pierścionki są również przedmiotami mody. Wood powiedział, że produkty Apple nadal mają urok na rynku.

W ocenie Wooda Apple to marka, która ma duże uznanie wśród klientów, i że ludzie są dumni z posiadanie produktu tej marki. "Myślę, że pięknie zaprojektowany pierścionek od Apple mógłby być jedną z tych rzeczy, które są niemal symbolem statusu", powiedział Wood.