Badania o kryptonimie Atlas, prowadzone przez zespół ds. jakości systemów produktów Apple, rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Testy mają na celu zbieranie opinii od pracowników firmy na temat inteligentnych okularów, dowiedział się Bloomberg. W niedalekiej przyszłości Apple planuje rozszerzyć badanie o dodatkowe grupy fokusowe, powiedziały osoby, które poprosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ praca jest tajna.

Reklama

Najnowsze działania sugeruje, że Apple kontynuuje prace nad własnymi inteligentnymi okularami. Bloomberg wcześniej informował, że producent iPhone'a rozważał wejście na rynek — potencjalnie stanowiąc wyzwanie dla urządzenia Ray-Ban firmy Meta.

Reklama

Badania prawdopodobnie pomogą Apple określić, jakie funkcje uwzględnić we własnych okularach i jak można wykorzystać tę technologię.

Stworzenie udanego urządzenia noszonego na twarzy jest nie lada wyzwaniem. Apple ma nienajlepsze doświadczenie z tego typu produktami. Zestaw słuchawkowy Vision Pro firmy Apple za 3499 USD, jest uważany za zbyt nieporęczny i drogi, aby stać się produktem powszechnego użytku. Przez lata Apple starało się stworzyć lżejszą wersję urządzenia z rozszerzoną rzeczywistością, jednak prace nad tym projektem zostały przerwane z powodu licznych wyzwań technicznych.

Apple chce iść śladem Mety

Nieco inne podejście do nowego typu urządzenia ma Meta, która odniosła sukces dzięki bardziej uproszczonej formule. Okulary Mety stworzone we współpracy z Luxottica Group SpA, nie są prawdziwymi okularami AR. Produkt Mety za 299 USD nie nakłada informacji na szkło, pozwala jednak użytkownikom nagrywać wideo, odbierać połączenia telefoniczne i zadawać pytania asystentowi AI.

Teraz Apple chce stworzyć coś podobnego. Jego podejście może obejmować tworzenie inteligentnych okularów, które działają jak jego już popularne słuchawki douszne AirPods. Wersja w formie okularów pozwoliłaby na dłuższą żywotność baterii, czujniki i ulepszoną technologię audio.

Konkurencja idzie naprzód

Ale rywale Apple również idą naprzód. W ostatnich miesiącach Meta i Snap Inc. zaprezentowały okulary AR — modele, które mogą łączyć świat rzeczywisty z cyfrowymi nakładkami gier, wiadomości tekstowych i aplikacji. Jednak żaden z produktów nie będzie gotowy dla konsumentów przez co najmniej kilka lat. Obecne prototypy mają na celu raczej przekonanie deweloperów aplikacji do zakupu koncepcji.