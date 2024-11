Chiński lider wyszukiwania planuje zaprezentować produkt na swoim corocznym wydarzeniu Baidu World w Szanghaju w przyszłym tygodniu, dowiedział się Bloomberg od osoby znającej harmonogram wydarzenia.

Gadżet Baidu będzie miał wbudowane aparaty do robienia zdjęć i nagrywania wideo oraz będzie obsługiwał interakcje głosowe zbudowane na bazie modelu Ernie Foundation firmy Baidu, powiedział informator Bloomberga, prosząc o zachowanie anonimowości, ponieważ okulary nie są jeszcze publiczne.

Monetyzacja AI

Dążenie do monetyzacji sztucznej inteligencji sprawiło, że na rynku zaczęły pojawiać się kolejne sprzęty wykorzystujące nową technologię. Humane Ai Pin, który w założeniach miał działać jako zamiennik smartfona poniósł kompletną porażkę. Innym sprzętem dużo lepiej przyjątym przez rynek była seria Copilot+ PC firmy Microsoft Corp.

Inteligentne okulary Meta Platforms Inc., zaprojektowane we współpracy z producentem Ray-Ban EssilorLuxottica SA, to starszy produkt, który w tym roku zyskał nowe funkcje, możliwości i popularność. Meta stwierdziła, że ​​popyt przewyższył zdolności produkcyjne firmy. Natomiast EssilorLuxottica wyróżniła je jako produkt napędzający nową sprzedaż.

Okulary Baidu będą tańsze od Mety

Baidu z siedzibą w Pekinie również pracuje nad wykorzystaniem rozwoju AI. Inteligentne okulary chińskiej firmy będą łączyć się z zestawem produktów, takich jak Baidu Maps i jego internetowa encyklopedia Baike. Sprzedaż produktu, który prawdopodobnie będzie kosztował mniej niż 299 USD Meta, może rozpocząć się już na początku 2025 roku, dowiedział się Bloomberg.