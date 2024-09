Nowe okulary, zaprezentowane w środę przez Marka Zuckerberga nazwie Orion, wyglądają jak grube, czarne okulary do czytania, ale mają soczewki, które mogą wyświetlać wiadomości tekstowe, połączenia wideo, a nawet filmy z YouTube w polu widzenia użytkownika – podał Bloomberg.

Reklama

Towarzysząca opaska na nadgarstek, która wykrywa stymulację nerwów i kamery wbudowane w oprawki, które śledzą ruchy gałek ocznych, pozwalają użytkownikom okularów Orion klikać lub przewijać ekran za pomocą samych ruchu dłoni.

Prezentowana okulary to prototypy, które nie są na sprzedaż, ale zostaną wykorzystane wewnętrznie do testowania i ulepszania produktu.

Reklama

W ciągu dekady okulary wejdą na rynek

Dyrektor ds. technologii Meta Andrew Bosworth powiedział Bloomberg Television, że spodziewa się, że okulary staną się produktem konsumenckim w ciągu najbliższej dekady, dodając, że trwają prace nad dwoma kolejnymi modelami.

Firma chce ustalić cenę okularów tak, aby „nie tylko konsumenci ich używali, ale także deweloperzy chcieli je tworzyć” — powiedział Bosworth w środę w wywiadzie dla Bloomberg Television.

Alternatywa dla smartfonów

Zuckerberg uważa, że okulary AR staną się rodzajem mobilnego, bezdotykowego komputera, który pewnego dnia mógłby konkurować ze smartfonami jako preferowany sposób komunikacji i interakcji online.

W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, takich jak zestaw słuchawkowy Vision Pro firmy Apple, okulary Orion firmy Meta nie wymagają do działania obszernego paska na głowę ani akumulatora. Orion ma siedem kamer, w tym dwie do śledzenia ruchów gałek ocznych, które pozwalają użytkownikom kontrolować wyświetlacz za pomocą widocznych gestów dłoni. Orion działa jednak najlepiej w połączeniu z towarzyszącą mu opaską na nadgarstek, która wykorzystuje elektromiografię do wykrywania znacznie subtelniejszych ruchów dłoni, dzięki czemu użytkownicy mogą kontrolować okulary za pomocą drobnych ruchów palców.

Okulary Orion nie są jeszcze wystarczająco małe ani stylowe

Firma miała nadzieję udostępnić tę wersję urządzenia publicznie, ale dyrektorzy stwierdzili, że nie jest ona jeszcze wystarczająco mała ani stylowa. Z tym samym problemem zgadały się inne firmy technologiczne na przestrzeni lat, w tym Google i Microsoft, które pracują nad podobnymi produktami.

Dyrektorzy Meta wierzą, że ostatecznie uda im się stworzyć okulary na tyle cienkie i mocne, że kupią je przeciętni konsumenci. Celem jest wprowadzenie Orion na rynek w ciągu „najbliższych kilku lat” w cenie „wysokiej klasy laptopa lub smartfona” — powiedział Rahul Prasad, starszy dyrektor ds. zarządzania produktami w Meta.