Co potrafi OpenAI o1

Reklama

Nowa nazwa modelu ma brzmieć OpenAI o1. Nowy produkt został zaprojektowany tak, by dłużej przetwarzać pytania (prompty). Dzięki temu wyposażone w niego narzędzia firmy OpenAI będą w stanie rozwiązywać złożone, wymagające wieloetapowych rozwiązań problemy, w tym skomplikowane zadania matematyczne i programistyczne.

Ma być zdaniem jego twórców przełomem w rozwoju AI dzięki funkcjom kompleksowego rozumowania, jednak nie będzie na początku wyposażony w takie udogodnienia jak zaciąganie plików czy wertowanie internetu w celu pozyskiwania informacji.

Reklama

Nowy model ma wykorzystywać technikę wykorzystującą tzw. łańcuch myśli, czyli jednoczesną pracę na różnych promptach, ich zestawianie ze sobą i generowanie na tej podstawie najlepszych odpowiedzi.

Kto będzie mógł korzystać z OpenAI o1?

Z nowego modelu OpenAI będą mogli korzystać użytkownicy ChatGPT, opłacają subskrypcję Plus albo Team -czytamy na portalu Bloomberga. Ma być dostępny już od czwartku 12 września. Bloomberg informował wcześniej, że firma udostępni model w tym tygodniu.

Jeden z badaczy OpenAI Noam Brown zdradził, że firma udostępnia model w tak wczesnej wersji, po to by dowiedzieć się, w jaki sposób będą wykorzystywali go użytkownicy, co da firmie cenne informacje, w jakim kierunku powinna rozwijać swój produkt.

OpenAI w wojnie na AI

Amerykańska firma zamierza pozyskać kilka miliardów dolarów finansowania, by sprostać rosnącej rynkowej konkurencji i stworzyć jeszcze bardziej wyrafinowane modele AI. Nie tylko firma Sama Altmana liczy się w tym wyścigu – firmy takie jak Anthropic i Google również rozwijają zaawansowane modele specjalizujące się we wnioskowaniu.