Spółka działa pod marką Nice To Fit You na szybko rosnącym rynku cateringu dietetycznego. Celem MCI jest wsparcie rozwoju NTFY jako jednej z najsilniejszych marek polskiego sektora food e-commerce z możliwością ekspansji międzynarodowej. MCI planuje długoterminowo inwestować w rozwój NTFY.

– Z wielką dumą finansujemy tego typu transakcje. NTFY to największa inwestycja MCI o wartości zaangażowanego kapitału ok. 186 mln zł, wspierana finansowaniem dłużnym w strukturze wykupu lewarowanego tzw. LBO – powiedział Dieter Lobnig, dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Nieruchomości w Banku Pekao. – To ważne wydarzenie dla spółki i udziałowców NTFY, które otwiera zupełnie nowe możliwości rozwoju – dodał Cezary Burzyński, Head of Small Cap LBOs & Renewables w tym samym departamencie Banku Pekao.

Nice To Fit You jest jednym z liderów sektora cateringu dietetycznego i najdłużej działającym podmiotem tego typu w Polsce. Rozwojowi tej branży powinny sprzyjać postępujący zwrot w stronę wygodnego i zdrowego żywienia, szczególnie silny wśród młodszych, migracja do dużych miast i bogacenie się społeczeństwa. Rynek diet pudełkowych w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł ponadtrzykrotnie. Nice To Fit You działa w Polsce, Czechach i Niemczech.

Transakcja wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie do 24 marca 2025 r. Docelowo fundusz z grupy MCI ma posiadać 341 udziałów, stanowiących ok. 55 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki.