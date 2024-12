Patrząc na rynek kapitałowy i to, co się działo w Grupie KDPW, z całą pewnością można powiedzieć, że był to okres pracowity. A nadchodzący rok będzie czasem wyzwań i ciekawych inicjatyw dla polskiego rynku kapitałowego.

Z początkiem roku rozpocznie się polska półroczna prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. To doskonały moment, aby zwrócić uwagę na europejskie rynki kapitałowe, m.in. w kontekście Unii Rynków Kapitałowych.

Nowe usługi dla uczestników rynku

W styczniu 2024 r. Grupa KDPW udostępniła siedem nowych raportów statystycznych na portalu danych Data.kdpw.pl. Sześć dostępnych jest w ramach pakietów płatnych, a jeden poszerzył zestaw raportów dostępnych bez opłat.

Dzięki zmianom w aplikacji Identyfikacja Akcjonariuszy spółki giełdowe otrzymały narzędzia ułatwiające prowadzenie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy. Nowe funkcje aplikacji zapewniają spółkom możliwość otrzymywania cyklicznych raportów ujawniających tożsamość akcjonariuszy oraz stan posiadanych przez nich akcji, jak również wygodne filtrowanie otrzymanych danych.

Rozporządzenie EMIR 3.0 wprowadza obowiązek posiadania przez uczestników rynku unijnego, którzy rozliczają określone derywaty OTC w EUR i PLN w CCP z państw trzecich, bezpośrednio lub pośrednio, tzw. aktywnego rachunku, czyli co najmniej jednego konta rozliczeniowego w unijnym, autoryzowanym CCP. Usługę taką zaoferowała izba rozliczeniowa KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy KDPW. Nowym uczestnikom rozliczającym KDPW_CCP oferuje m.in.: zwolnienie z opłaty za wpis do rejestru uczestników rozliczających w 2025 r. (oszczędność 50 tys. zł), atrakcyjną opłatę za uczestnictwo, segregację aktywów, prosty proces zakładania aktywnego rachunku, dostęp online do systemu rozliczeniowego czy nieodpłatne środowisko testowe.

Rocznicowy rok

Rok 2024 jest szczególny dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jego interesariuszy. Mija bowiem 30 lat, odkąd KDPW, a obecnie Grupa KDPW, świadczy usługi posttransakcyjne dla rynku finansowego.

Podczas uroczystości podsumowującej 30-lecie Krajowego Depozytu, która odbyła się 5 listopada 2024 r. w Muzeum Historii Polski w Warszawie, wyróżnienia otrzymali uczestnicy GK KDPW. Nagrody zostały przyznane za aktywność i zaangażowanie we współpracę z Grupą KDPW oraz działanie na rzecz rozwoju rynku kapitałowego. A otrzymali je: Bank Handlowy w Warszawie, Bank Pekao, BM Banku Pekao, DM BOŚ, Erste Securities Polska, ING Bank, mBank, PKO Bank Polski oraz XTB.

2024 r. to także 10. rocznica działalności Repozytorium Transakcji EMIR w KDPW. W tym okresie KDPW przyjął 6,6 mld raportów dotyczących 2 mld transakcji. Dekadę temu RT EMIR miało 73 uczestników. Obecnie uczestnikami Repozytorium Transakcji w KDPW jest 280 podmiotów, w tym 40 zagranicznych.

Wyzwania przyszłości: Unia Rynków Kapitałowych

Jednym z większych wyzwań, przed jakim stoi Grupa KDPW, ale i cały polski rynek kapitałowy, jest kwestia związana z Unią Rynków Kapitałowych. Raport Maria Draghiego wskazuje, że Europa potrzebuje innowacji, a w porównaniu z rynkiem amerykańskim czy chińskim ma bardzo ograniczony dostęp do finansowania poprzez rynek kapitałowy, który przecież najbardziej wspiera innowacyjność i produktywność gospodarki.

Europa, w odróżnieniu np. od USA, nie jest jednolitym rynkiem kapitałowym, tworzy go wiele mniejszych i większych rynków o różnej tradycji i reżimach prawnych. Wyzwaniem jest udział w stworzeniu takich rozwiązań, które pozwolą na wzrost zdolności rynku kapitałowego do finansowania gospodarki w skali europejskiej przy zachowaniu rynków regionalnych, w tym coraz silniejszego rynku kapitałowego finansującego polską gospodarkę.

Pomimo globalizacji rynków finansowych w lokalne spółki inwestuje przede wszystkim lokalny kapitał, czyli polskie firmy sektora MŚP finansowane będą przez krajowy rynek kapitałowy. Dlatego konieczna jest odważna polityka wspierania budowy kapitału w kraju. Wymaga to bodźców, np. zachęt w postaci ulg podatkowych w celu konwersji części oszczędności na kapitał dostępny na giełdzie, czy innego podejścia do opodatkowania oszczędności, a innego do opodatkowania dochodów z inwestycji.

Dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce niezbędne jest także wpisanie go w strategię rozwoju gospodarczego kraju.

Cykl T+1

18 listopada 2024 r. ESMA (Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym) zalecił, aby rozrachunek transakcji w Unii Europejskiej odbywał się w modelu T+1 zamiast dotychczasowego T+2.

Rekomendacja przejścia na cykl T+1 dopiero w 2027 r. wynika z tego, że na rynku europejskim występuje wiele walut, systemów prawnych i instytucji infrastruktury. Szczególne znaczenie ma brak harmonizacji w obszarze prawa korporacyjnego w poszczególnych krajach Unii. Przejście z cyklu rozrachunkowego T+2 na T+1 będzie zatem wyzwaniem prawnym, technologicznym i inwestycyjnym dla wszystkich uczestników rynku – od instytucji infrastruktury, przez nadzorców, władze ustawodawcze, aż do firm inwestycyjnych i banków.

Krajowy Depozyt zapoczątkował już cykl spotkań z uczestnikami polskiego rynku kapitałowego w celu identyfikacji barier i opracowania koniecznych rozwiązań, które zapewnią możliwość efektywnego działania w skróconym cyklu rozrachunkowym.

partner