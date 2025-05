O tym kto i jak może sięgać po wsparcie Funduszu oraz o działalności Amazon w Polsce mówią Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na Europę Środkowo – Wschodnią oraz Paweł Stankiewicz, koordynator projektów edukacyjnych ze Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog.

Jak duży jest dzisiaj Amazon w Polsce?

Sławomir Płonka (SP): Amazon w Polsce to 11 centrów logistycznych i 3 Centra Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Dzięki nim utworzonych zostało ok. 70 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy – zarówno u nas, jak i u naszych partnerów. W latach 2012- 2023 Amazon przeznaczył na rozwój w Polsce ponad 30 mld złotych, a nasz kraj wiele znaczy w strukturach całej firmy.

Polskie centra logistycznedziałają w systemie europejskiego łańcucha dostaw Amazon, obsługując zamówienia dla klientów z wielu krajów, w tym z Polski. Po tym, jak cztery lata temu uruchomiliśmy sklep Amazon.pl, szybko rośnie także realizowana przez nie dystrybucja przesyłek do rodzimych odbiorców.

To właśnie w Polsce narodziła się i ewoluuje Alexa. W lokalnych Centrach Rozwoju Technologii (Amazon Development Center Poland) inżynierowie pracują również nad produktami dla inteligentnego domu, np. Ring oraz zajmują się usługami chmurowymi (Amazon Web Services) - w końcu jesteśmy jednym z ich największych dostawców na świecie. Wspierają także rozwój rozwiązań AI. Mamy także zespół, który dba nad Wisłą o funkcjonowanie platformy streamingowej Prime Video oraz wspomnianego już sklepu Amazon.pl.

Bezpośrednio zatrudniacie imponującą liczbę pracowników. To oczywiście wymaga prowadzenia odpowiedniej polityki personalnej. Jakie są jej podstawy?

SP: Po pierwsze, wierzymy, że Amazon jest miejscem pracy dla każdego. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, dla osób młodych, starszych, również z niepełnosprawnościami, o różnych kwalifikacjach zawodowych. Od lat konsekwentnie stawiamy na różnorodność, inkluzywność i równość.

Takie podejście wyraża nasze dążenie do bycia jak najlepszym pracodawcą. Wiemy, że pracownicy chcą wykonywać swoje obowiązki w przyjaznych i otwartych społecznościach – takich, w których są szanowani, gdzie ich odmienność jest akceptowana. Odpowiadamy więc na ich potrzeby.

Z drugiej strony widzimy, że zespoły zróżnicowane i inkluzywne funkcjonują sprawniej. Potrafią być bardziej kreatywne i ostatecznie dostarczają lepsze rozwiązania. Tak więc te kluczowe dla nas zasady mają również swoje czysto ekonomiczne wytłumaczenie i przynoszą korzyści zarówno dla nas, jako pracodawcy, jak i samych pracowników.

Cały czas rozwijamy inicjatywy, które pomagają nam wprowadzać nasze wartości w życie. Jedną z nich jest płatny program stażowy dla młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy. Jest on skierowany do osób powyżej 18. roku życia z wykształceniem średnim lub zawodowym, które chcą rozwijać swoje umiejętności w takich obszarach jak mechatronika, robotyka, automatyka i elektryka. Niektórzy po takim stażu decydują się związać z nami na dłużej. To sytuacja korzystna dla obu stron.

Jako pracodawca chcemy także znosić bariery i ograniczenia, które mogą prowadzić do wykluczenia pewnych grup z rynku pracy. W 2020 roku uruchomiliśmy pierwszy program zatrudnienia osób głuchych i niedosłyszących – „MigaMy”. Jego częścią, oprócz dostosowania stanowisk pracy i procesów, była także integracja zespołu m.in. poprzez naukę podstawowych zwrotów w języku migowym. W ubiegłym roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Politechniką Wrocławską wystartował program „HOMER”, który skierowany jest do osób niewidomych i niedowidzących.

Jak w praktyce wygląda troska o rozwój pracowników w Amazon?

SP: Wyraża się na wielu różnych poziomach. To np. wspomniane już wcześniej płatne programy stażowe dla uczniów. Ale to nie wszystko. Niemal od początku obecności w Polsce prowadzimy program „Postaw na swój rozwój”. Dzięki niemu każdy pracownik centrów logistycznych Amazon w Polsce - po roku pracy - może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł na różnego rodzaju kursy i szkolenia. To nie zawsze jest edukacja związana z logistyką czy z centrami dystrybucji. Mogą się uczyć czego chcą. Tego wsparcia nie łączymy też z żadnym programem lojalnościowym. Pracownicy po skończeniu tych kursów mogą zmienić swoją ścieżkę zawodową. W programie „Postaw na swój rozwój” wzięło już udział 6500 osób. Często ukończenie przez nich kursu łączyło się z późniejszym awansem w Amazon lub przeniesieniem do innego pionu firmy.

Mamy też programy adresowane do kobiet. Celem tych inicjatyw jest podniesienie ich udziału w zarządzaniu oraz na stanowiskach specjalistycznych. Pierwszym jest „Women Career Development”, który przeznaczony jest dla kobiet na początku ścieżki zawodowej. Poprzez szkolenia i wsparcie doświadczonych liderów i liderek mogą bardzo świadomie budować swoje kariery. Drugim programem jest „Women in Leadership” skierowany do menedżerek, które chcą się rozwijać i awansować dalej.

Wspomniany przez Pana program stażowy dla młodych ludzi to tak naprawdę program, który wychodzi do społeczności lokalnych. Czy Amazon ma więcej takich inicjatyw?

SP: Oczywiście. Od 2019 roku rozwijamy, w odpowiedzi na głosy naszych pracowników i organizacji pożytku publicznego, program STEM (skrót z jęz. angielskiego od wyrazów Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, matematyka) Kindloteka. W jego ramach powstają specjalne przestrzenie stworzone do promocji czytelnictwa, zajęć programistyczno-robotycznych i majsterkowania. Ćwiczenia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów oraz wolontariuszy Amazon. Otworzyliśmy już 106 takich placówek. Skorzystało z nich ponad 500 tysięcy dzieci.

Od pięciu lat prowadzimy także program „Girls Do Engineering”, który wspiera uczennice trójmiejskich szkół średnich w odkrywaniu świata inżynierii i nowych technologii. Jest to możliwe dzięki warsztatom programistycznym, spotkaniom z mentorkami i mentorami Amazon oraz wspierającym trenerkom Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Tym programem walczymy ze stereotypem, że techniczne i cyfrowe zawody są bardziej odpowiednie dla chłopców. Wzięło w nim już udział ponad 190 młodych kobiet.

Teraz, do listy wymienionych przez Pana inicjatyw edukacyjnych Amazon dochodzi kolejny duży projekt…

SP: Tak, startujemy z Funduszem Amazon. Jego pomysł narodził się w trakcie zeszłorocznych obchodów dziesięciolecia naszej działalności w Polsce i jest to kolejna już nasza inicjatywa edukacyjna. Znamy statystyki World Economic Forum, które mówią, żedo 2030 roku aż 39 proc. obecnych kompetencji zawodowych będzie wymagało aktualizacji lub stanie się zbędne. Oczywistym jest więc, że przyszłość rynku pracy kształtować będą m.in. umiejętności analityczne czy technologiczne, a także kompetencje 4K – kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i współpraca. Konsekwentnie więc stawiamy na edukację.

Nasz nowy Fundusz Amazon dysponuje budżetem 1 mln zł. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o finansowanie projektów z zakresu edukacji STEM w wysokości do 80 tys. zł. Fundusz przeznaczy także ok. 77 tys. zł na granty dla doktorantów Politechniki Gdańskiej, w szczególności prowadzących badania nad sztuczną inteligencją.

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu dla organizacji pozarządowych można składać do 11 maja na specjalnie przygotowanej przez nas stronie internetowej. Chcemy je przeanalizować jak najszybciej, tak by w ciągu około miesiąca poinformować wnioskodawców o wynikach konkursu.

Jesteście partnerem merytorycznym i operatorem Funduszu Amazon, ale to nie pierwszy wspólny projekt. Czy mógłby Pan opowiedzieć o dotychczasowych inicjatywach?

Paweł Stankiewicz (PS): Cyfrowy Dialog już od kilku lat współpracuje z Amazon przy projektach edukacyjnych, dlatego decyzja o przyjęciu roli partnera merytorycznego i operatora programu grantowego tego Funduszu była dla nas naturalnym kolejnym etapem. W portfolio dotychczasowych wspólnych inicjatyw znajduje się m.in. wspomniana już STEM Kindloteka – ogólnopolska inicjatywa popularyzująca czytelnictwo oraz metodę STEM – a także realizowany z Amazon Development Center w Gdańsku projekt “Girls Do Engineering”. Jest on skierowany do licealistek z Trójmiasta i ma na celu zachęcenie młodych kobiet do eksplorowania branży inżynieryjnej i rozważenia studiów na kierunkach ścisłych.

Jakie są Wasze oczekiwania, wobec tego najnowszego projektu?

PS: Jako doświadczona organizacja pozarządowa, wiemy, jak dużym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania na działalność statutową, dlatego cieszymy się, że w Funduszu Amazon możemy skutecznie wspierać w tym inne podmioty. Będziemy pewni, że ten program grantowy spełnił założone cele, jeśli napływające zgłoszenia odpowiedzą na kluczowe kryteria – będą miały innowacyjny charakter wpisujący się w metodę STEM, a ich celem będzie wsparcie lokalnej społeczności, przede wszystkim najmłodszych pokoleń. Chcemy, aby Fundusz Amazon stał się swoistym inkubatorem dla efektywnych edukacyjnych pomysłów i inicjatyw oraz motywatorem do rozwoju organizacji, stowarzyszeń i mikrospołeczności.