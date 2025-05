Dostosowanie sklepu internetowego do standardu WCAG 2.1 nie jest już opcją ani kwestią dobrej woli. To prawny obowiązek, wynikający z unijnej dyrektywy o dostępności cyfrowej (European Accessibility Act), która zacznie obowiązywać 28 czerwca 2025 roku. Za jego zignorowanie grożą realne konsekwencje – kary finansowe sięgające dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia w danym kraju.

Czym właściwie jest dostępność cyfrowa?

28 czerwca 2025 roku wchodzi w życie unijna dyrektywa o dostępności cyfrowej (European Accessibility Act). W praktyce oznacza to, że sklepy internetowe i inne usługi cyfrowe objęte unijną dyrektywą muszą być dostępne dla każdego – również dla osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, niedowidzących, niesłyszących czy mających trudności poznawcze.

WCAG 2.1 to zestaw wytycznych, które określają, jak powinien wyglądać dostępny serwis internetowy. Dostępność to nie tylko większy kontrast tekstu czy opisy obrazków – to także intuicyjna nawigacja, logiczna struktura nagłówków, możliwość poruszania się po stronie za pomocą klawiatury i spójny wygląd na różnych urządzeniach.

Ich wdrożenie nie tylko odpowiada na potrzeby społecznej odpowiedzialności, ale też wpływa na SEO, konwersję i ogólną jakość obsługi klienta. Dlatego większość właścicieli e-biznesów postrzega WCAG nie tylko jako obowiązek, ale także szansę na rozwój e-commerce: zwiększenie dostępności oznacza dotarcie do szerszego grona klientów, poprawę UX, a w efekcie – większą sprzedaż i lepszy wizerunek marki.

WCAG to obowiązek, który jest na topie

Choć motywacja prawna jest dziś najważniejsza, wdrożenie WCAG ma również konkretne biznesowe zalety. Sklep zgodny ze standardami jest wygodniejszy, bardziej przejrzysty i lepiej oceniany przez klientów. To przekłada się na lepsze SEO, wyższy współczynnik konwersji i silniejszy wizerunek marki. Krótko mówiąc – dobrze przygotowany sklep sprzedaje lepiej.

Standardy WCAG pomagają tworzyć strony czytelne, przejrzyste i wygodne dla wszystkich – niezależnie od ograniczeń fizycznych czy sposobu korzystania z internetu.

Nowoczesne podejście do projektowania w e-commerce pozwala łączyć atrakcyjny design, spójny branding i wysoką dostępność. WCAG nie ogranicza kreatywności. Wręcz przeciwnie – porządkuje, upraszcza i podnosi jakość doświadczenia użytkownika. To solidny fundament pod sklep, który spełnia wymagania prawne, ale też lepiej działa i konwertuje.

W IdoSell spełniasz wymagania WCAG od ręki

Wdrożenie standardów WCAG 2.1 nie musi oznaczać kosztownych projektów, specjalistycznych audytów ani skomplikowanych zmian technicznych. Wystarczy, że masz platformę, która od początku wspiera dostępność i z którą nie musisz budować zgodności z WCAG od zera.

IdoSell - jako zaawansowana platforma e-commerce w modelu SaaS - zapewnia rozwiązania, które wspierają dostępność już na poziomie projektowania sklepu. Dzięki nowoczesnym narzędziom (takim jak Composer) i gotowym komponentom możesz samodzielnie zadbać o odpowiednią strukturę, kontrast, nawigację i responsywność – bez zewnętrznych audytów czy kosztownych modyfikacji.

Z IdoSell zyskujesz pełną kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością sklepu, a aktualizacje techniczne zapewniają, że Twój e-commerce nadąża za zmieniającym się prawem – również tym dotyczącym dostępności cyfrowej.

Co zyskujesz z IdoSell: – zaprojektujesz wygląd sklepu z wykorzystaniem gotowych komponentów, – zyskujesz pełną kontrolę nad strukturą nagłówków, kontrastami, nawigacją i hierarchią treści, – tworzysz spójny, estetyczny layout, który jest dostępny na każdym urządzeniu – również dla osób z niepełnosprawnościami, – nie potrzebujesz dodatkowych wtyczek ani kosztownych audytów – zgodność z dostępnością osiągniesz już na etapie projektowania.

Wskazówka eksperta IdoSell – Paweł Michalak, Product Manager w IdoSell

Zadbaj nie tylko o technologię, ale też o treść

Pamiętaj – dostępność cyfrowa nie kończy się na szablonie sklepu. Nawet najlepiej przygotowany technicznie sklep nie będzie w pełni dostępny, jeśli treści nie zostaną odpowiednio opracowane. Opisy produktów, zdjęcia, teksty na stronach informacyjnych, wpisy blogowe – to wszystko wpływa na to, jak użytkownicy odbierają Twój sklep.

WCAG to nie tylko kontrasty i opisy alternatywne. To przede wszystkim sposób komunikacji. Treści powinny być proste, logiczne i zrozumiałe – dla każdego. Dobry content to taki, który jest dostępny i użyteczny niezależnie od urządzenia, oprogramowania czy ograniczeń użytkownika.

Czy Twój sklep jest dostępny? Pobierz darmową checklistę od IdoSell

Z myślą o właścicielach sklepów przygotowaliśmy praktyczną checklistę WCAG, która pomoże Ci ogarnąć dostępność krok po kroku. Skupia się na tych elementach, które faktycznie edytujesz – czyli produktach, CMS-ach, grafikach, formularzach i nawigacji.

Nie musisz być ekspertem od przepisów. Wystarczy, że masz checklistę i platformę, która Cię wspiera --> Pobierz checklistę i sprawdź, czy Twój sklep jest zgodny z WCAG 2.1