Jak napisano, 26 lipca 2021 r. Adam Marciniak złożył ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 r. rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji w zarządzie Banku. Dodano, że "rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia".

Marciniak - jak czytamy na stronach PKO BP - z Grupą PKO Banku Polskiego związany był od 2011 roku. W latach 2011-2017 był dyrektorem Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO BP, od 2011 do 2014 - wiceprezesem Inteligo Financial Services, do 2017 roku członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A., a obecnie przewodniczącym rad nadzorczych: PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (PAP)