Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu osiągnięcia docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach.

Jak wskazano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozporządzenie "wykonuje upoważnienie ustawowe" o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tzw. ustawa o BFG), na podstawie którego możliwe jest przedłużenie terminu osiągnięcia poziomu docelowego systemu gwarantowania depozytów w bankach.

Przypomniano, że obecnie w ustawie o BFG wymaga się, by poziom docelowy wynoszący 2,6 proc. środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych systemem gwarantowania depozytów został osiągnięty do 3 lipca 2030 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy, Rada BFG ustalając składki na dany kwartał musi brać pod uwagę sytuację w systemie bankowym oraz fazę cyklu koniunkturalnego. Musi też uwzględniać tzw. ścieżkę dojścia w określonym terminie do wymaganego przepisami poziomu docelowego.

"Zwłaszcza ten ostatni element istotnie ogranicza możliwość okresowego zmniejszenia w obliczu trudniejszej sytuacji makroekonomicznej obciążeń dla banków związanych z wpłatami na fundusz gwarancyjny banków" - zaznaczono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Dodano, że wobec ustalonego terminu osiągnięcia poziomu docelowego obniżenie w danym roku składek powodowałoby to "kumulację obciążeń w kolejnych latach".

Przedłużenie terminu na osiągnięcie poziomu docelowego funduszu gwarancyjnego banków miałoby pozwolić BFG na większą elastyczność przy ustalaniu wysokości składek w trakcie najbliższych lat i rozłożenie obciążeń w czasie. "Tym samym stworzone zostałyby warunki dla możliwości okresowego obniżenia obciążeń z tytułu składek, które zostało rekomendowane BFG w uchwale Komitetu Stabilności Finansowej nr 43/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej obniżenia obciążeń związanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków" - stwierdzono. Rozłożenie obciążeń w dłuższym okresie wspierałoby stabilność, a tym samym sprzyjało też bezpieczeństwu deponentów - oceniono.

Jak zaznaczono w OSR, w celu uniknięcia nadmiernej kumulacji obciążeń dla banków z tytułu składek na fundusz gwarancyjny banków w krótkim czasie, co mogłoby powodować ryzyko zarówno dla podmiotów jak i deponentów, w uchwale KSF rekomendowano ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych przedłużenie terminu osiągnięcia poziomu docelowego środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 31 grudnia 2034 r. "Ustawa o BFG umożliwia skorzystanie z upoważnienia do wydania rozporządzenia w tym zakresie, w związku z czym, w celu przedłużenia terminu, rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia" - wyjaśniono.

Jak wskazano w OSR, projekt dotyczy na 30 banków w formie spółek akcyjnych oraz 522 banki spółdzielcze i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.