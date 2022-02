Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. przeznaczenie 1 mld zł na zieloną transformację klientów, a także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania nowej strategii w stosunku do 2019 r., podał bank.

Reklama Reklama "Bardzo ważnym elementem strategii banku jest wsparcie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach decyzyjnych banku. Bank przeznaczy 1 mld zł na zieloną transformację klientów, oferując im wachlarz 'zielonych' rozwiązań oraz doradztwo w tym zakresie. Citi Handlowy planuje także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania nowej strategii w stosunku do 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. wzrost przychodów grupy średniorocznie o 6% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 12%. Strategia zakłada funkcjonowanie dwóch segmentów biznesowych - bankowości instytucjonalnej, która generuje ok. 70% przychodów banku, oraz działalności detalicznej. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r. (ISBnews)