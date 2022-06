"Sektor bankowy apeluje o wprowadzenie kryterium dochodowego do ubiegania się o wakacje kredytowe. […] Proponuje, aby wakacje kredytowe przysługiwały tym kredytobiorcom, w przypadku których kwota raty kredytu hipotecznego stanowi powyżej 40/50 proc. miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

W ocenie sektora, pozwoliłoby to skierować pomoc do osób mających problemy finansowe związane z obsługą rat kredytu, czyli do tych, którzy "rzeczywiście potrzebują wsparcia, nie zaś do tych, którzy mieliby otrzymać dodatkowe korzyści majątkowe kosztem innych".

Obecnie projekt ustawy o finansowaniu społeczościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który zawiera pakiet rozwiązań dotyczących wsparcia dla kredytobiorców, w tym m.in. wakacje kredytowe znajduje się na etapie prac senackich. Głosowanie nad ustawą ma odbyć się jeszcze dzisiaj.

W związku z tym, "mając na uwadze powagę sytuacji i wysoce negatywne skutki projektowanego rozwiązania", sektor bankowy zaapelował m.in. o:

- ograniczenie pomocy jedynie do osób w trudnej sytuacji finansowej - mających trudność w spięciu budżetów domowych, a nie dla wszystkich kredytobiorców jak zostało przyjęte w wersji ustawy, uchwalonej przez Sejm;

- uniknięcie działań inflacjogennych - w ocenie sektora, rozwiązania procedowane w Parlamencie są sprzeczne z antyinflacyjną polityką Narodowego Banku Polskiego, zmierzającą m.in. do ograniczenia ilości pieniądza w gospodarce;

- niepodważanie stabilności i wiarygodności polskiego systemu bankowego - wakacje kredytowe w obecnym kształcie będą wiązać się z obciążeniem sektora bankowego, szacowanym przez NBP na 20 mld zł, co wobec spadku funduszy własnych banków może przyczynić się do znaczącego pogorszenia sytuacji niektórych banków i uniemożliwić sektorowi bankowemu dalsze finansowanie gospodarki.

ZBP przypomina, że z badania opinii publicznej (Minds&Roses, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, na reprezentatywnej próbie N=1 000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej na przełomie V i VI br.) wynika, aż 66 proc. Polaków popiera wprowadzenie kryterium dochodowego w ustawie o wakacjach kredytowych, aby pomocy udzielić wyłącznie osobom w trudnej sytuacji. Z kolei 57 proc. respondentów obawia się, że wakacje kredytowe zwiększą inflację.

Zdaniem sektora, postulowane kryterium dochodowe w przypadku wakacji kredytowych byłoby spójne z regułą przyznawania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadza wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy: w 2022 i 2023 r. Kredytobiorcy mogliby z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe mają dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla jednego kredytu wszystkich kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskich złotych.

Jak podano w ocenie skutków regulacji (OSR), wartość wsparcia oceniana jest na ok. 4 mld zł. Z analiz Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że koszt wakacji kredytowych może sięgać ok. 20 mld zł.

Dzięki proponowanym zmianom Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowymi środkami w wysokości 1,4 mld zł. Przy korzystaniu ze wsparcia Funduszu ustalono kryteria dochodowe.

Wsparcie z Funduszu może wynosić do 2 tys. zł i może być wypłacana przez 36 miesięcy. Spłata pożyczki ma rozpoczynać się po dwóch latach od ostatniej wypłaty - w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Część pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata 100 pierwszych rat.

Ustawa zawiera także zapis, dotyczący zastąpienia WIBOR innym wskaźnikiem, który ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo.