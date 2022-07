Na koniec marca 2022 r. na polskim rynku było 43,6 mln kart płatniczych, o 370 tys. więcej niż na koniec 2021 r., co oznacza wzrost o 0,9 proc. - wskazał NBP w publikacji "Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2022 r.". Zwrócono uwagę, że karty debetowe (82,9 proc.) pozostają podstawową kategorią kart w Polsce. "Łączna liczba kart debetowych wyniosła 36,2 mln szt. i w ciągu kwartału zwiększyła się o 486 tys. (wzrost o 1,4 proc.)" - podano.

Drugim rodzajem kart najczęściej spotykanych w Polsce (11,7 proc.) są karty kredytowe, których było 5,09 mln. "Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2022 r. zmniejszyła się o 88,1 tys. (spadek o 1,7 proc.)" - stwierdzono.

Na polskim rynku dominują zbliżeniowe karty płatnicze. Według NBP na koniec marca 2022 r. w Polsce było 40,7 mln takich kart. Podano, że w I kwartale 2022 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o 568,6 tys. "Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 93,4 proc. i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale udział ten stanowił 92,9 proc.)" - podano.

Według analityków banku, w I kwartale br. karta płatnicza posłużyła klientom średnio 45 razy do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych, co oznacza spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału (48 razy). "W I kwartale 2022 r. wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 123,1 zł, podczas gdy w poprzednim kwartale 122,5 zł" - wskazano.

"W I kwartale 2022 r. przeprowadzono 1,978 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 243,478 mld zł" - przekazano. W porównaniu do IV kwartału zeszłego roku oznacza to spadek o 5 proc. liczby transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych, przy równoczesnym spadku o 4,5 proc. wartości przeprowadzonych transakcji.

Jak poinformowano, w I kwartale 2022 r. przeprowadzono 1,85 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart - spadek o 5 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 93,7 proc. łącznej liczby wszystkich transakcji kartami. "Pozostałe 6,3 proc. wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back)" - stwierdzono.

Dodano, że wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 129,1 mld zł, co stanowiło spadek o 6 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 42 razy (w poprzednim kwartale było to 45 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 70 zł (analogicznie jak w poprzedzającym kwartale).

W I kwartale 2022 r. odnotowano też wzrost liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w internecie. "Według danych od agentów rozliczeniowych w I kwartale 2022 r zrealizowano w internecie 49,1 mln transakcji kartami płatniczymi, co oznacza w porównaniu do poprzedzającego kwartału wzrost o 1 proc." - wskazano. Podano, że wartość e-transakcji opiewała na 7,1 mld zł i była mniejsza o 309,5 mln zł (spadek o 4 proc.) w porównaniu do poprzedzającego kwartału. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco