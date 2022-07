14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która między innymi, wprowadza wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły kredyty w polskiej walucie na cel mieszkaniowy. Jak przypomniał Rzecznik Finansowy, ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października 2022 r. oraz daje kredytobiorcom możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych.

"W swoim wystąpieniu w związku z podpisaniem Ustawy, Prezydent RP zaapelował do instytucji nadzorujących rynek finansowy, ze szczególnym wskazaniem na Rzecznika Finansowego, o to, aby zwróciły uwagę na sposób, w jaki ustawa będzie realizowana przez banki" - wskazano w informacji prasowej Rzecznika Finansowego. "Istotne dla Prezydenta RP jest to, żeby wszyscy kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z wakacji kredytowych, mieli taką możliwość i aby banki gwarantowały, ułatwiały i wspierały kredytobiorców w składaniu wniosków na ten cel" - dodano.

Rzecznik Finansowy odpowiedział na apel prezydenta, zapewniając, że "będzie wnikliwie monitorował działania banków w zakresie sposobu realizacji przez klientów przyznanych im uprawnień". "Podpisana przez Prezydenta ustawa ma istotne znaczenie społeczne. Klienci powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z wakacji kredytowych na zasadach przewidzianych w tym akcie prawnym" - oceniono w informacji prasowej. "Jednocześnie, zgodnie z założeniami ustawodawcy, klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z nowego uprawnienia nie powinni być narażeni na żadne negatywne skutki, na co Rzecznik Finansowy będzie zwracał szczególną uwagę" - dodano.

W ramach pomocy świadczonej przez Rzecznika Finansowego "uruchomiona zostanie dedykowana infolinia, poprzez którą każdy zainteresowany będzie mógł się zwrócić z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem". "Rzecznik wesprze także konsumentów poprzez poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który pomoże Klientom uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów. Rzecznik wysłał również do banków pismo rekomendujące podjęcie przez banki działań mających na celu skuteczną realizację celów ustawy" - dodano.

"Rzecznik Finansowy apeluje do banków, aby w swoich działaniach dotyczących realizacji ustawy przestrzegały dobrych praktyk, wyjaśniając w przystępny sposób klientom, jak składać wnioski o wakacje kredytowe, jak również by niezwłocznie procedowały otrzymane wnioski i zapewniły dogodną możliwość ich składania wszystkim uprawionym" - wskazano w informacji. (PAP)

autorka: Ewa Nehring