W obawie, że zaraza wywróci branżę do góry nogami, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Departament Skarbu i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów szybko podjęły w weekend działania, by ochronić depozyty klientów i wzmocnić zaufanie do systemu bankowego. Oto wszystko, co wiemy na temat drugiego co do wielkości bankructwa amerykańskiego banku w historii.

Jak upadł Silicon Valley Bank?

8 marca spółka macierzysta banku SVB Financial Group ogłosiła, że sprzedała papiery wartościowe o wartości 21 miliardów dolarów ze stratą 1,8 miliarda dolarów i sprzeda nowe akcje za 2,25 miliarda dolarów, aby wzmocnić swoje finanse. To wystraszyło czołowych inwestorów typu venture capital, takich jak Peter Thiel, który poinstruował klientów, aby wycofali pieniądze z banku.

Zaledwie dwa dni później zaniechano starań o pozyskanie nowego kapitału lub znalezienie nabywcy, a SVB postawiono pod zarząd komisaryczny, co wstrząsnęło sektorem bankowym.

Co upadek SVB oznacza dla deponentów?

Stany Zjednoczone zobowiązały się do pełnej ochrony pieniędzy wszystkich deponentów SVB w celu powstrzymania paniki w innych instytucjach finansowych. Ma to szczególne znaczenie dla tych, krzy na rachunkach posiadali ponad 250 tys. USD – typowy próg wypłaty ubezpieczenia, reprezentujący prawie wszystkie krajowe depozyty banku. Rząd zapowiedział, że klienci będą mieli dostęp do gotówki 13 marca, a podatnicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku tych działań.

Czy kryzys rozprzestrzeni się na inne banki?

Po implozji SVB kursy akcji wielu innych regionalnych pożyczkodawców gwałtownie zanurkowały. Rynek obawia się, że kryzys przeniesie się tez na inne banki. Wysoki urzędnik skarbowy USA ostrzegł, że inne banki znajdują się w podobnej sytuacji jak SVB. W niedzielę, oprócz obietnicy ochrony gotówki deponentów, Fed ogłosił program pożyczek awaryjnych, aby dać bankom pozbawionym gotówki łatwiejsze warunki udzielania pożyczek krótkoterminowych.

Co się stało z Silvergate i Signature?

W zeszłym tygodniu, kiedy SVB upadało, dwóch innych pożyczkodawców walczyło o przetrwanie. Silvergate Capital Corp. i Signature Bank stały się ostatecznie ofiarami swoich powiązań ze światem kryptowalut. Silvergate ogłosił, że zakończy działalność i zlikwiduje swoją działalność bankową po tym, jak wywołany upadkiem FTX kryzys w branży krypto osłabił siłę finansową banku i spowodował spadek cen akcji. Signature z kolei został zamknięty przez organy regulacyjne stanu Nowy Jork w niedzielę po piątkowej fali odpływu depozytów. Deponenci będą mieli taką samą ochronę jak w SVB.

Co teraz stanie się z SVB?

Po tym, jak bank stał się drugim co do wielkości bankrutem w historii Stanów Zjednoczonych, ustępując jedynie Washington Mutual podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 r., aktywa SVB zostały wystawione na aukcję przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów. Aukcja miała zakończyć się w niedzielę. Na razie nie wiadomo, czy znaleźli się chętni.

Co zrobi Fed?

Niecały tydzień po tym, jak prezes Fed Jerome Powell otworzył drzwi do ponownego przyspieszenia tempa podwyżek stóp procentowych, teraz wydaje się to mniej prawdopodobne. Inwestorzy obstawiają, że wstrząsy w systemie finansowym zwiastują mniejsze podwyżki stóp niż oczekiwano, ponieważ Fed będzie musiał zblanasować obawy związane z napięciem w sektorze finansowym z celem obniżenia inflacji.

Jakie skutki ma upadek SBV za granicą?

Chociaż gwarancje rządowe zapewniły amerykańskiemu sektorowi bankowemu odrobinę oddechu, uwaga skupia się na globalnym zasięgu banku. Władze Wielkiej Brytanii wskazały, że zapewnią deponentom natychmiastowe wsparcie, aby umożliwić firmom opłacenie swoich pracowników i wypełnienie zobowiązań w zakresie przepływów pieniężnych, bez podawania dalszych szczegółów. Spółka joint venture SVB w Chinach, SPD Silicon Valley Bank Co., również starała się uspokoić lokalnych klientów, przypominając im, że operacje są niezależne i stabilne.

Jak światowe rynki zareagowały na kryzys w USA?

Kontrakty terminowe na akcje w USA wzrosły o ponad 1 proc. Na wieść, że Stany Zjednoczone będą wspierać deponentów i sektor bankowy, wycena obligacji skarbowych wzrosła. W czasie, gdy inwestorzy szukali schronienia przed zawirowaniami, dolar spadał, jen umacniał się, a cena złota rosła.