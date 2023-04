Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej w opublikowanym we wtorek raporcie, w marcu br. w porównaniu z marcem 2022 r., na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano wysokie spadki, zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów – o 42,7 proc., jak i wartości - o 43,1 proc. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 341,3 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 0,7 proc. – podano.

Zdaniem głównego analityka Grupy BIK Waldemara Rogowskiego marzec na tle ostatnich miesięcy wypadł korzystnie, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe. "W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 10,4 tys. kredytów, podczas gdy w lutym - tylko 6,7 tys. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3,545 mld zł (w lutym 2,248 mld zł). Co prawda, w porównaniu do marca 2022 r., jest to o 43 proc. niższa wartość, ale takiej miesięcznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych nie widzieliśmy od 9 miesięcy (od czerwca 2022 r.)" – powiedział, cytowany w raporcie, Rogowski.

BIK podał także, że do 2 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały 1,126 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 280 mld zł.

Waldemar Rogowski zaznaczył, że patrząc na dane, widać pogorszenie jakości portfela kredytowego. "W momencie wprowadzenia moratoriów kredytowych zakładałem, że negatywny efekt pogarszania jakości kredytów złotówkowych zostanie ograniczony. Jednak partycypacja w moratoriach kredytowych nie wystarczyła, by w pełni wyhamować wzrost szkodowości złotówkowych kredytów mieszkaniowych. To co jednak zaczyna budzić mój niepokój, to pogarszanie się jakości kredytów walutowych, w większości udzielonych we franku szwajcarskim. Przyczyną tego zjawiska jest coraz częstsze zaprzestawanie spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięć prawnych" – ocenił główny analityk Grupy BIK.

W I kwartale tego roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o -53,3 proc., a ich wartość obniżyła się o 54,8 proc.

Z danych BIK wynika, że banki i SKOKi w marcu 2023 r., w porównaniu do marca 2022 r., udzieliły o 55,8 proc. więcej kredytów ratalnych, wydały o 53,4 proc. więcej kart kredytowych oraz udzieliły o 8 proc. więcej kredytów gotówkowych. Z kolei pod względem wartości limity na kartach kredytowych wzrosły o 44,2 proc., kredyty ratalne wzrosły o 17,5 proc., a gotówkowe o 9,5 proc. (PAP)

autor: Marek Siudaj