Jest menadżerką z ponad 20-letnim stażem w sektorze usług biznesowych związanych z zarządzaniem i transformacją w obszarze finansów i administracji oraz wsparcia sprzedaży. Ma doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami, w zarządzaniu i koordynowaniu działań związanych z transformacją oraz podnoszeniem jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i optymalizacji procesów.

Swoją karierę zawodową zaczynała jako kontroler w urzędzie miasta, by następnie rozwijać umiejętności w bezpośredniej pracy z klientem jako Key Account Manager w dziale sprzedaży i marketingu jednego z tour-operatorów.

W 2006 r. rozpoczęła pracę jako Team Leader w Zurich FS z sektora ubezpieczeń, gdzie prowadziła tranzycję projektów dotyczącą niemieckich jednostek firmy. W latach 2009–2016 była związana z Capgemini, w której – pokonując kolejne szczeble kariery – awansowała na stanowisko Katowice Head Site (2014–2016). Pod jej kierownictwem Capgemini w Katowicach rozrosło się do ponad 400 pracowników, zwiększając zatrudnienie o 30 proc. w ciągu jednego roku. W 2016 r. dołączyła do MAN Shared Service Center (MAC), gdzie pełniła funkcję członka zarządu oraz Head of MAN Shared Service Center. W tym czasie m.in. zbudowała nowy sposób definiowania KPI i zapoczątkowała nowy program rozwoju dla Team Leaderów.

Od 2019 r. jest dyrektor zarządzającą i członkiem zarządu Miele Global Services (MGS). Przed nią było kolejne wyzwanie – stworzenie centrum usług wspólnych w zakresie finansów

i controllingu od podstaw. Dziś MGS liczy 340 pracowników.

Jest konsekwentna „aż do bólu” (jak żartują jej współpracownicy) i silnie zaangażowana w to, co robi.

– Uwielbiam moment kreatywnej dyskusji, tworzenia, ulepszania. Bardzo bliska jest mi idea ciągłego doskonalenia i stosuje ją na co dzień. To pozwala mi być czujną i otwartą na to, co jest na zewnątrz, co się dzieję u innych, na innowacje i nowinki w branży i nie tylko – mówi.

Wskazuje też, że zawsze wymaga od siebie tyle samo, jeśli nie więcej niż od innych. Wierzy w „lead by example”, a przy tym szeroko postrzega swoją rolę – bardziej jako „doera” – człowieka czynu – niż „złotoustego mówcę”. Nie mniej istotna w jej ocenie jest uczciwość w podejściu do ludzi, samego siebie, swoich kompetencji, ale też braków i ograniczeń.

Pytana o receptę na sukces radzi opierać się na wewnętrznej motywacji, zatrudniać ludzi lepszych od siebie, być skromnym i zachować dystans do siebie. Mocno zainspirowała ją holokracja i model turkusowej organizacji, gdzie o pracowniku świadczy to, co wnosi do organizacji i zespołu, a nie to, jakie zajmuje stanowisko.

Twórcze interakcje

Pełna pasji liderka z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w branżach: finansowej oraz doradztwa. Nieustannie poszukuje nowych wyzwań, czerpiąc satysfakcję z wyznaczania i osiągania ambitnych celów, pracując w dynamicznym, złożonym i konkurencyjnym środowisku. Tworzyła i transformowała zespoły odpowiedzialne za finanse, ryzyko, procesy i operacje, technologię oraz zarządzanie zmianą na poziomie zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Z wykształcenia jest fizykiem kosmologiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w KPMG, świadcząc dla banków usługi doradcze z zakresu wyceny instrumentów finansowych. Następnie poszerzała swoje kompetencje merytoryczne w PwC, realizując projekty z obszarów zarządzania ryzykiem i rentownością oraz modelowania. Tam też po raz pierwszy objęła stanowisko menedżerskie. Od 2007 r. była związana z Kredyt Bankiem, gdzie jako zastępca CRO, dyrektora ryzyka, odpowiadała za transformację pionu oraz realizację szeregu strategicznych projektów.

W 2013 r. dołączyła do Grupy Santander, gdzie od początku pracuje w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (Santander Corporate & Investment Banking, SCIB), od 2020 r. na stanowisku dyrektora zarządzającego. Na przestrzeni lat pełniła funkcje CFO i COO dla polskiej dywizji SCIB oraz CFO dla regionu Europy Kontynentalnej w tym segmencie, a od dwóch lat tworzy i odpowiada za ponad 300-osobowy Globalny Hub Technologicznym SCIB w Polsce oraz koordynuje działania międzynarodowej sieci Hubów SCIB.

Tym, co daje jej największą satysfakcję i radość w pracy, jest kontakt z ludźmi, którzy są dla niej nieustającą inspiracją i z którymi wspólnie może zmieniać otaczający świat.

– Ciekawość, połączona z umiejętnością słuchania i otwartością na innych, to cechy, które szczególnie pielęgnuję. Dziś, może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, rolą każdego lidera powinno być przede wszystkim stworzenie takiej przestrzeni, w której każdy członek zespołu może być w pełni sobą, a kreatywność rodzi się w twórczych interakcjach pomiędzy ludźmi o różnym doświadczeniu i spojrzeniu na świat – wskazuje menedżerka.

Równie mocno podkreśla wagę autentyczności, głęboko wierząc, że „role modelling” jest kluczem do budowania trwałych, dobrych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Dyrektorka radzi również, szczególnie osobom zaangażowanym w projekty transformacyjne, uzbroić się w wytrzymałość i determinację w dążeniu do celu.

– Gdyby miało być łatwo, nie byłaby to zapewne transformacja, a moment, kiedy z perspektywy miesięcy zauważa się, jak duża jest wdrożona przez nas zmiana, wynagradza wszystkie trudne chwile – podsumowuje.

