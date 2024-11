Z mBanku do Pekao

Jak przekazano, zgodę na powołanie Stypułkowskiego na stanowisko prezesa Banku Polska Kasa Opieki SA (Pekao - PAP) z siedzibą w Warszawie Komisja wyraziła jednogłośnie. W lipcu br. rada nadzorcza Pekao powołała Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu od 5 października, pod warunkiem uzyskania zgody KNF.

Cezary Stypułkowski wcześniej był prezesem mBanku; 4 lipca br. zrezygnował z tego stanowiska i pełnienia funkcji w zarządzie. Stypułkowski był szefem mBanku od 2010 r.

Kim jest Cezary Stypułkowski?

Jak poinformowano na stronie banku, w latach 2006-2010 Stypułkowski pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. W latach 2003-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy PZU, a w latach 1991-2003 kierował zarządem Banku Handlowego S.A. w Warszawie. Był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, Europejskiej Rady Doradców J.P. Morgan, międzynarodowej rady doradczej INSEAD oraz członkiem Geneva Association.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2017 roku Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU.

Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc. (PAP)