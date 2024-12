Włosi nie odpuszczają Niemcom. UniCredit zwiększył udziały w Commerzbank

Wbrew wyrażanemu wielokrotnie niezadowoleniu ze strony niemieckiego rządu UniCredit zwiększył udział w Commerzbank do ok. 28 proc., z czego 9,5 proc. to bezpośredni udział, a ok. 18,5 proc. poprzez instrumenty pochodne.