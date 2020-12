- Widać, że niektóre z branż, jak e-commerce czy cała branża IT, bardzo dobrze radzą sobie z tą sytuacją. Po drugiej stronie mamy obszar, gdzie nie można przejść do świata wirtualnego – np. hotele i restauracje – i tutaj jest duży kłopot, co też niesie za sobą pewne konsekwencje dla bankowości – mówi prezes Pekao w rozmowie z Łukaszem Wilkowiczem z Dziennika Gazety Prawnej.

Pandemia sprawiła, że same banki musiały dostosować prowadzenie biznesu do nowej rzeczywistości. - Pandemia bardzo mocno przyspieszyła pewne procesy wykorzystywania komunikacji zdalnej. (…) Bankowość polska jest bardzo nowoczesna, więc u nas w kraju odbyło się to sprawnie.

-Dzisiaj najważniejszym pytaniem po prawie roku pandemii jest to, w jaki sposób my jako banki i sektor finansowy możemy wspierać naszych klientów. Nas - bankowców nie będzie, jeśli klienci nie będą osiągać sukcesów. Najistotniejsze jest więc to, żeby nasi klienci w okresie wyjścia z pandemii mogli działać lepiej niż ich konkurenci.

Jak banki mogą wspierać firmy i pomóc im się rozwijać w postpandemicznej rzeczywistości? Jak będzie wyglądać apetyt banków na ryzyko i kredytowanie firm? O tym więcej w wywiadzie wideo.