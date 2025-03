Zielona transformacja to nadal kluczowy element europejskiej strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Proces ten będzie się wiązał z ogromnymi inwestycjami. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040), realizacja projektów energetycznych niezbędnych do dekarbonizacji gospodarki pochłonie nawet 1,6 biliona złotych.

Nie obowiązek, ale strategiczny kierunek

Wymóg wprowadzenia proekologicznych zmian nie ogranicza się tylko do dużych firm. Dotyczy on również coraz szerszego grona małych i średnich przedsiębiorstw.

Przygotowany przez Santander Bank Polska we współpracy z firmą doradczą KPMG raport „Zielona transformacja a MŚP – jak uzyskać przewagę konkurencyjną?” pokazuje, że wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju, nie musi być tylko obowiązkiem wynikającym z regulacji. Przeciwnie, może być realną wartością dodaną dla biznesu. Autorzy wskazują, że przedsiębiorcy powinni podchodzić do tych zmian jak do strategicznego kierunku, który może przynieść trwały rozwój, zwiększyć efektywność operacyjną, otworzyć nowe rynki i wzmocnić reputację firmy.

W raporcie przedstawiane są praktyczne wskazówki, jak przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrożyć zrównoważone działania w swoim biznesie. Pokazano w nim przykładowe strategie i narzędzia, pomagające w tworzeniu produktów oraz usług, a także konkretne studia przypadków firm z branży spożywczej, motoryzacyjnej, czy tworzyw sztucznych. Dla części przedsiębiorstw transformacja oznaczała termomodernizację budynków, dla innych zakup energooszczędnych maszyn, dla kolejnych przetwarzanie – do ponownego wykorzystania – odpadów.

Wsparcie finansowe, doradcze i bezpłatne narzędzia

– Raport Santander Bank Polska pokazuje, że branża MŚP ma szansę na wykorzystanie wprowadzanych zmian do wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Jednak kluczowe jest, by zacząć działać już teraz. Na razie, co pokazują nasze badania, jedynie jedna trzecia właścicieli firm zamierza realizować cele związane z dekarbonizacją – mówi Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska, kierujący pionem bankowości biznesowej i korporacyjnej. Jak dodaje, patrząc z drugiej strony, ten sam odsetek osób uważa, że działalność ich przedsiębiorstwa nie ma większego wpływu na klimat.

– Dlatego tak ważna jest edukacja. Należy pokazać biznesowi, że zielona transformacja jest naprawdę opłacalna. Inwestycje w zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku mogą nie tylko poprawić konkurencyjność, ale także zminimalizować ryzyko związane z regulacjami klimatycznymi. Santander Bank Polska oferuje wsparcie finansowe i doradcze, które pozwoli firmom na płynne przejście przez ten proces. Udostępnia też bezpłatne narzędzia, takie jak kalkulator śladu węglowego, który pozwala firmie oszacować i wygenerować raport emisyjności – mówi Lech Gałkowski.

Jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, sektor MŚP w Polsce podchodzi na razie do zielonej transformacji bardzo ostrożnie. Nadal z energii odnawialnej nie korzysta aż 70 proc. badanych firm, a blisko 60 proc. nie zmienia i nie planuje zmieniać swojego miksu energetycznego.

– Adaptacja zrównoważonych praktyk nie tylko wzmacnia odpowiedzialność społeczną i ekologiczną, ale także otwiera drogę do długoterminowego sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej. Jako kluczowi uczestnicy globalnych łańcuchów dostaw, MŚP mogą znacząco zwiększyć swoją efektywność operacyjną i wzmocnić reputację na rynku. Analizy KPMG potwierdzają, że to realna możliwość – niektóre firmy już dostrzegły potencjał zrównoważonego rozwoju i z sukcesem go wykorzystują – mówi Justyna Wysocka-Golec, partnerka, liderka zespołu Corporate ESG, Climate and Nature w KPMG w Polsce.

Przedsiębiorcy nie powinni się obawiać

Według autorów raportu, zrównoważony rozwój stawia przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami szereg wyzwań – zarówno regulacyjnych, jak i rynkowych.

– Z naszego doświadczenia wynika, że wiele przedsiębiorstw obawia się wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Tymczasem raport pokazuje, że ten megatrend może stać się dźwignią rozwoju – stymuluje poszukiwanie innowacji w produktach, modelach biznesowych czy łańcuchu dostaw. Pomaga również budować odporność na kluczowe ryzyka środowiskowe i społeczne – mówi Anna Grygiel-Tomaszewska, dyrektorka w zespole Corporate ESG, Climate and Nature w KPMG w Polsce.

Odpowiednio przeprowadzone zmiany pozwolą małym i średnim przedsiębiorcom, dzięki efektywnemu zarządzaniu energią i zasobami, na obniżenie kosztów operacyjnych, a także na poprawę konkurencyjności. Przedsiębiorstwa, które dostosują się do wymogów zrównoważonego rozwoju, nie tylko zyskają przewagę na rynku, ale także zbudują pozytywny wizerunek w oczach konsumentów i inwestorów. Przemiany związane z zieloną transformacją mogą również zwiększyć szanse małych i średnich firm na uzyskanie, na preferencyjnych warunkach, dodatkowych środków finansowych.

Prezentacja wyników raportu połączona była za spotkanie zorganizowanym w Warszawie, podczas którego przedsiębiorcy mogli między innymi wysłuchać ekspertów prezentujących główne wnioski z raportu oraz dyskusji poświęconych praktycznym aspektom transformacji energetycznej a także case study zielonych zmian w polskich firmach.