W 2018 r. ogłoszono, że wartość zaplanowanego na 10 lat programu „Czyste powietrze” wyniesie 103 mld zł. W ciągu pięciu lat wypłacono z niego zaledwie 7,7 mld – mniej niż 10 proc. zaplanowanego budżetu.

Przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania jest często skomplikowana konstrukcja programu i duża liczba formalności. Odpowiedzią ma być program pilotażowy, do którego w zeszłym tygodniu dołączyło 29 gmin z województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom uprawnionym do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i przeprowadzenie ich przez proces wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku. Ważnym elementem jest dotarcie do nowych beneficjentów.

