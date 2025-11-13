Zasady minimalnej emerytury w Polsce

Pytanie o wysokość emerytury dla 60-letniej osoby z zaledwie 10-letnim stażem pracy jest istotne w kontekście polskiego systemu emerytalnego. Choć panuje tendencja do wczesnego przechodzenia na świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego, jego wysokość zależy w dużej mierze od długości okresu składkowego, a nie tylko od wieku.Aby w 2025 roku nabyć prawo do minimalnej emerytury, ustalonej na poziomie 1878,91 zł brutto, należy spełnić wymóg stażu pracy: kobiety muszą udowodnić co najmniej 20 lat, a mężczyźni 25 lat.

Konsekwencje niespełnienia wymogów

Osoba w wieku 60 lat, która przepracowała jedynie 10 lat, nie spełnia tych warunków i w rezultacie otrzyma świadczenie znacznie niższe niż minimalne. Ostateczna wysokość emerytury jest wypadkową kilku czynników, w tym zwaloryzowanych składek odprowadzonych do ZUS, zwaloryzowanego kapitału początkowego za okresy sprzed 1999 roku, środków zgromadzonych na subkoncie oraz oczekiwanej długości życia, obliczanej na podstawie corocznych danych GUS.

Waloryzacja i czynniki kształtujące świadczenie emerytalne

Co roku w marcu świadczenia emerytalne są waloryzowane, a w czerwcu waloryzacji podlegają składki zgromadzone na indywidualnych kontach, co bezpośrednio wpływa na przyszłą kwotę wypłaty. Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego nie gwarantuje więc otrzymania świadczenia minimalnego; to długość stażu pracy ma podstawowe i decydujące znaczenie dla wysokości comiesięcznych wypłat z ZUS.

Osoby z niepełnym okresem składkowym muszą liczyć się z emeryturą znacznie poniżej minimalnej, dlatego planowanie kariery zawodowej z uwzględnieniem osiągnięcia wymaganego stażu jest kluczowe, aby zabezpieczyć wyższe świadczenie w przyszłości. Konkretnie, 60-letnia osoba z zaledwie 10 latami pracy, szczególnie jeśli zarabiała minimalną płacę krajową, może spodziewać się emerytury w wysokości zaledwie 250-300 złotych brutto, co stanowi niewielki ułamek niezbędnych środków i nie zapewnia samodzielnej egzystencji.